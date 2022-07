Larissa Manoela volta ao SBT/Alterosa em 'Cúmplices de um resgate'

Larissa Manoela vive as gêmeas Manuela e Isabela, idênticas na aparência, mas diferentes na personalidade (foto: Lourival Ribeiro/SBT)





O público pode comemorar! A partir da próxima quarta-feira (27/7), o SBT/Alterosa volta a exibir a novela de sucesso “Cúmplices de um resgate”, baseada na trama homônima de Maria Del Socorro Gonzalez, com adaptação de Íris Abravanel. O folhetim, estrelado por Larissa Manoela, João Guilherme e Giovanna Chaves, teve sua primeira exibição em 2015, conquistando uma legião de fãs pelo Brasil.









Isabela, rica e mimada, vive no luxo, rodeada de empregados e muitas mordomias, mas sem amigos. Vive em conflito com sua mãe Regina (Maria Pinna), que mandou roubá-la quando ela nasceu com ajuda de seu irmão Geraldo (Nando Pradho). Já Manuela, é doce, meiga, gentil, e muito talentosa para a música e tem uma voz encantadora. Vive uma vida feliz no Vilarejo dos Sonhos, onde mora com sua avó Nina (Mira Haar), sua tia Helena (Thays Gorga) e sua mãe Rebeca (Juliana Baroni), que dá muito amor e carinho à filha por ela nunca ter tido um pai. Apesar de ser a mãe biológica das duas garotas, Rebeca nunca soube que teve gêmeas.





Sonho musical

Ao se conhecerem, as meninas trocam de lugar diversas vezes para conquistarem o que sonharam. Elas são idênticas na aparência, mas completamente diferentes na personalidade e história. Manuela, além de viver com a costureira Rebeca, é apaixonada por seu cachorro Manteguinha. Além disso, tem um grande talento para a música.





Por outro lado, Isabela mora com seu pai, que dá toda a atenção a ela, e com a mãe adotiva, que a despreza. Sua única amiga é a babá, que cuida dela desde pequena. Sonha em cantar em uma banda, mas não tem talento nenhum para isso. Quando conhece Manuela, se aproveita do talento da garota para finalmente realizar seu sonho de ingressar numa banda, a C1R.