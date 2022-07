Ícaro Silva: 'Leonardo não sabe o que é pobreza'

Ator ressalta a importância de se "ter vilões com características tanto boas quanto ruins", como na trama das 19h (foto: Paulo Belote/globo)

Ícaro Silva vê na sede de poder de Leonardo a busca por afeto em "Cara e coragem", novela das 19h da Globo. Apresentado como vilão, o rapaz queria se livrar de Clarice (Taís Araujo) para assumir a presidência da Siderúrgica Gusmão e, assim, mostrar competência aos olhos de Martha (Claudia Di Moura). Porém, nem mesmo a morte da irmã fez sua mãe promovê-lo à posição antes ocupada pela filha.





"Leonardo é um personagem interessante. Empresário bilionário, não sabe o que é pobreza. Essa família enxerga o poder também como um lugar de afeto. Clarice é uma mulher que recebe as atenções e, quando parte, ele sente. Por mais que quisesse tomar o seu lugar, Leonardo é meio que um súdito dela", analisa o artista





Leonardo tem alguns cúmplices. Danilo (Ricardo Pereira) está por trás das jogadas mais arriscadas e o auxilia na procura pela pasta com a fórmula valiosa da pesquisa patrocinada por Clarice. Já Regina (Mel Lisboa) é quem sempre fica ao redor do herdeiro de Martha, pronta para apoiá-lo e, também, manipulá-lo.





MANIQUEÍSMO

"O que chama a atenção nesses personagens e me faz gostar deles é que não são maniqueístas. Leonardo e Regina não são exatamente o mal. Eles têm um romance proibido que, ao mesmo tempo, é uma relação de verdade. São parceiros, mas também são extremamente viperinos. Gosto muito disso na forma como a Claudia (Souto, autora) escreve", afirma.





Apesar da relação de intimidade entre Leonardo e Regina, a moça esconde parte de sua vida do amado. Mesmo agindo como alpinista social, a ex-assessora de Clarice realmente gosta e se preocupa com o empresário. De acordo com o intérprete dele, existem várias questões internas que humanizam a dupla.





"Regina e Leonardo não são bem vilões, malignos e diabólicos o tempo todo. É um casal que tenta se dar bem na vida. Eles querem ser poderosos. Basicamente, é isso que me atrai bastante", conta.





QUÍMICA EM CENA

“Cara e coragem” ter vilões com características tanto boas quanto ruins é algo que Ícaro exalta. O ator acredita que, assim, o público se identifica mais facilmente. Além disso, o intérprete de Leonardo fala como tem sido formar par romântico com Mel Lisboa, que trabalhou com ele na série “Coisa mais linda” (2019 e 2020), disponível na Netflix.





"É uma grande alegria. Eu e Mel temos uma amizade e química em cena. A direção nos dá liberdade de experimentar e troca com a gente. Então, construímos tudo na base da confiança, pois novela tem um ritmo intenso", comenta. (Estadão Conteúdo)