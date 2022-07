Ivete canta, atua e brinca no 'Pipoca com Ivete', que estreia neste domingo

Na gravação do primeiro programa no Rio de Janeiro, Ivete divertiu a público e fãs que estavam na plateia (foto: FOTOS: Fábio Rocha/GLOBO)





Rio de Janeiro – Na telinha ou no showbusiness, nas últimas três décadas pelo menos no Brasil, Ivete Sangalo é a dona do pedaço. Os números comprovam a teoria. Gravou 300 canções, vendeu 18 milhões de cópias, recebeu 150 prêmios – nacionais e no exterior – , incluindo o título de artista mais completa do país pelo site Bill Board Brasil.









Apesar dessa trajetória, o que garante de certa forma segurança e experiência, a cantora não esconde a emoção com o novo projeto, “Pipoca da Ivete”, que estreia neste domingo (24/7), após “Temperatura máxima”, na Globo. "Estou um pouquinho emocionada", confessou ela, no início do mês, em coletiva no estúdio onde o programa é gravado, logo após número musical com Diogo Nogueira.









"O 'Pipoca' é um dos programas mais divertidos que participei%u201D, disse Cauã Reymond, após gravar com a baiana

Revendo sua carreira que passa com grande sucesso por todas as vertentes do entretenimento, a baiana disse que todas as águas deságuam no mar da diversão, o ponto forte do seu novo programa. Ela deixou claro que o objetivo do projeto não é ser diferente do que existe. "Quando autodeterminamos diferente, já está igual a tudo", disse ela, quando foi interrompida pelo diretor no ponto. "Meu diretor (Creso Eduardo Macedo) está aqui dizendo e o 'Pipoca tem você'", falou, para, na sequência, divertir o público que acompanhava as gravações e a coletiva. "A gente obedece o diretor: tem eu, né, meu filho."





Energia no palco

https://www.youtube.com/watch?v=tWDljzd-t9c O encontro com Ivete durou cerca de meia hora. Tempo dividido entre a gravação com Diogo Nogueira e o bate-papo com a imprensa. Juntos, a dupla cantou “Tá escrito”, do grupo Revelação. Como toda gravação, o número foi refeito três vezes. A primeira, Ivete reconheceu estar “travadassa”. Na segunda, errou um trecho da canção. O público não se importou, queria era curtir aquele encontro.





"Gostoso", gritou alguma fã de Diogo. "Paola (Oliveira, mulher de Diogo) está aí também. Quando ela chegar, gritamos gostosa para ela", disse a baiana, revelando mais uma convidada daquele dia.





Cauã Reymond participou da gravação no dia anterior. "O 'Pipoca' é um dos programas mais divertidos que participei. A energia e animação da Ivete é contagiante. Para quem gosta de games e competições saudáveis entre amigos, é um prato cheio. Podem esperar muita alegria e risadas no programa!", garantiu.









"Estou um pouquinho emocionada", declarou a apresentadora depois de cantar %u201CTá escrito%u201D com Diogo Nogueira

“Pipoca” e “The masked”, que esse ano teve duas temporadas, são bem diferentes em sua composição. Ivete disse que apesar de o “The masked” ser um formato, ela tinha total liberdade. "Não assisti os programas já propostos para justamente entrar de forma diferente. Foi escolha minha estar dentro daquele padrão, o que foi fundamental, de lá pra cá".





Otimismo

Já “Pipoca” nasceu do zero. "O pilar é a minha personalidade. Ele foi todo pensado a partir de onde me sinto confortável, o que me diverte. Eu canto, atuo, brinco, coloco a minha personalidade evidente o tempo todo. É um facilitador onde me sinto confortável com possibilidades infinitas."





Mas Ivete reconhece que toda sua trajetória na televisão foi fundamental para seu amadurecimento até aqui. Otimista, acredita, “Pipoca da Ivete” está fadado ao sucesso.





* O repórter viajou a convite da Rede Globo