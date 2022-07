'Vamos acabar com isso de que só a mulher cuida da casa e das crianças'

Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) com Pat (Paolla Oliveira) e os filhos Gui (Diogo Caruso) e Sossô (Alice Camargo): pai cuida do lar e das crianças (foto: Fábio Rocha/globo)



Carmo Dalla Vecchia é o paizão Alfredo em “Cara e coragem”, novela das 19h da Globo. Na trama de Claudia Souto, o marido de Pat (Paolla Oliveira) alterna o trabalho como ilustrador com os afazeres de casa. É ele quem cuida dos filhos Sossô (Alice Camargo) e Gui (Diogo Caruso), enquanto a esposa sai para realizar o ofício de dublê. Porém, a descoberta e a operação de um tumor, em meio a uma crise no casamento, bagunçam a rotina familiar.









Segundo o ator, a sociedade se acostumou a colocar as mulheres nas funções domésticas. No entanto, ele entende que chegou a hora desse padrão ser quebrado. Carmo é pai de Pedro, que completará 3 anos em 21 de agosto, fruto da união com o autor João Emanuel Carneiro. O ator conta que faz questão de estar por dentro de todos os aspectos da vida do menino.





"O personagem é um alerta para que as pessoas mudem o olhar sobre essas questões.Converso com pais que não sabem o que está acontecendo na criação dos filhos. Alfredo sabe o que está se passando com cada um", avalia.





Apesar da aparente família perfeita, o dia a dia de Alfredo está longe de ser um mar de rosas. No folhetim das 19h, o ilustrador descobriu que Pat e Moa (Marcelo Serrado) se beijaram e enfrentou o rival, por amor à dublê. Sentindo a esposa cada vez mais distante, Alfredo tem investido em reconquistá-la. Em vez de admitir que a relação sofreu um desgaste natural e colocar um fim no matrimônio, ele prefere não aceitar que a mocinha se apaixonou pelo sócio.





"O meu personagem não quer acreditar que está doente e nega que o casamento não é mais a mesma coisa de anos atrás. Talvez, falte ao Alfredo a coragem de ser a pessoa que está enxergando o que vem acontecendo com ele", relata.





Admiração

Pat nutre verdadeira admiração pelo marido e os dois se dão muito bem. A dublê está sempre atenta aos cuidados com a saúde de Alfredo e se sente culpada por nutrir sentimentos românticos por Moa. Antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro, a mocinha está focada na cura do companheiro. Para Carmo, “Cara e coragem” faz um retrato das diferentes formas de se compor uma família.





"Vamos acabar com isso de que só a mulher cuida da casa e das crianças. É bom contar uma história afetiva tão bonita de um homem que tem um contato direto com o que está acontecendo no lar, com a esposa e os filhos", defende.