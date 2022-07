Jeniffer Nascimento:'Jéssica fala dessa solidão da mulher negra'

Engraçados, Jéssica (Jeniffer Nascimento) e Duarte (Kiko Mascarenhas) cativam o público em 'Cara e coragem' (foto: Globo/divulgação)





Jeniffer Nascimento se joga de cabeça na comédia. E não é só com as trapalhadas de Jéssica em “Cara e coragem” Na trama das 19h da Globo, a atriz dá vida à confidente de Duarte/Bob Wright (Kiko Mascarenhas). Ela finge ser motorista do amigo para ganhar um dinheiro extra. Além do folhetim de Claudia Souto, a artista também pode ser vista na pele de Carolzinha, na nona temporada do “Vai que cola”, exibida originalmente pelo Multishow em 2021 e, agora, transmitida aos domingos, após o “Fantástico”, também na Globo.













Na novela, Jéssica e Duarte formam uma dupla em perfeita harmonia. A atriz relata que a cumplicidade ultrapassou o campo profissional. Os dois intérpretes estão construindo laços para que a amizade flua nas sequências da jovem com o faz-tudo da companhia de dança vertical. Na história, ela o alerta sobre a encrenca na qual está se metendo. Mesmo assim, ele mantém a mentira de que é o americano Bob Wright para desfrutar das festas dos ricos.





"Vejo os dois como uma irmandade. Jéssica é quase um familiar do Duarte, pois dá conselhos e puxa a orelha. Eu estou feliz que a minha parceria é com o Kiko (Mascarenhas), porque admiro muito o trabalho dele. Na preparação on-line, tivemos um ataque de riso e, ali, vi que nossa química estava garantida", afirma.





Fora as confusões com Duarte, Jéssica tem uma paixão platônica pelo coreógrafo Renan (Bruno Fagundes), mas não é notada por ele. Afinal, o rapaz é obcecado pela dançarina Lou (Vitoria Bohn). Segundo Jeniffer, essa situação exemplifica como, muitas vezes, o homem não valoriza os sentimentos de uma mulher preta.









"Estudava em uma escola particular em que era a única menina negra e ajeitava os meninos para ficarem com minhas amigas. Jéssica representa a realidade de uma forma muito sutil e doce. Fala dessa solidão da mulher negra, que está aí para ajudar todo mundo e ninguém olha pra ela. Gosto de ter essa reflexão", avalia.





Bravura

Jeniffer crê que Jéssica ainda está descobrindo a própria bravura, mas isso deve desabrochar no decorrer dos capítulos. Na trama, a amiga de Duarte é a primeira a saber que Anita (Taís Araujo) estava se passando por Clarice (Taís Araujo) no dia da morte da empresária. Desta forma, tem uma informação valiosa nas mãos, que pode contribuir para desvendar o principal mistério da novela





"Jéssica admira o Duarte por ele não ter medo de ir atrás do que quer. Ao longo das nossas gravações, percebemos que essa coragem da Jéssica está sendo desenvolvida. Temos uma equipe de milhões. Estamos muito felizes; é o casamento perfeito", conta.





“Pipoca”

Jeniffer também marca presença neste domingo (31/7) no “Pipoca da Ivete”, que vai ao ar após “Temperatura máxima”. A atriz e Thais Fersoza participam do “Jogo do sofá” ao lado de Marcello Melo Jr. e Michel Teló. No “Vale a pena rir de novo”, as duas são Catarina, de “O cravo e a rosa”, enquanto contracenam com Ivete caracterizada de Petruchio. Na brincadeira, elas precisam achar bolinhas no cenário enquanto interpretam uma cena da novela.