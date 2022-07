Erika é a mais nova comentarista da Copa América Feminina, no SBT/Alterosa

Nas partidas do Brasil transmitidas pelo SBT/Alterosa, Erika trará seu olhar como atleta na análise dos jogos (foto: Lourival Ribeiro/SBT)





Ontem (9/7), quando a Seleção Brasileira Feminina fez sua estreia, às 21h, no clássico com a Argentina, no Estádio Centenário de Armenia, na Colômbia, a zagueira Erika não pôde estar em campo por causa de uma lesão no joelho direito. Mas fora das quatro linhas, a jogadora marcou bem ao fazer parte do time de transmissão da partida exibida pelo SBT/Alterosa.









No Corinthians desde setembro de 2018, Erika já disputou 80 partidas pelo clube e marcou 14 gols. Desde o fim do ano passado, porém, a jogadora não atua por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.





O SBT/Alterosa também exibirá os outros jogos do Brasil – contra Uruguai (dia 12), Venezuela (18) e Peru (21), pela fase de grupos, além da final do principal torneio de seleções da América do Sul, marcada para 30 de julho.





Vencedor

O Brasil é o atual campeão e maior vencedor da Copa América Feminina, com sete títulos. Destes, Erika participou de dois, em 2010 e 2018, além de ter sido medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e ter levantado inúmeras outras taças.