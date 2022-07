'Pantanal' terá semana recheada de reviravoltas com Juma e Jove 'grávidos'

Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuita Barbosa) terão de enfrentar novos desafios se quiserem ficar juntos (foto: Globo/Divulgação)





Juma (Alanis Guillen) pensará novamente em desistir do casamento com Jove (Jesuita Barbosa) em “Pantanal”. Na novela das 21h da Globo, Filó (Dira Paes) vai supor que a jovem também se sente atraída por José Lucas (Irandhir Santos) e comentará com José Leôncio (Marcos Palmeira) que pedirá ao peão para resolver o problema dele com a filha de Maria Marruá (Juliana Paes). Vendo que a união dela com o neto corre risco, o Velho do Rio (Osmar Prado) avisará a mocinha que ela está grávida e a convencerá a manter o compromisso.









Depois da conversa com Juma, o Velho do Rio levará um tiro de Tenório (Murilo Benício), quando estiver na forma de sucuri. O personagem terá tentado dar o bote no pai de Guta (Julia Dalavia), mas acabará ferido e sem conseguir retirar a bala do corpo. Eugênio (Almir Sater) acolherá a entidade em sua chalana e, mais tarde, contará à moça que esteve com o pai de José Leôncio em seus braços.









Então, Juma deduzirá que o Velho do Rio esteve na tapera. Sentindo-se culpada por não tê-lo ajudado, a mocinha dirá ao noivo que não quer mais se casar. Só depois de uma nova conversa com o avô de Jove ela voltará atrás na decisão e aceitará tanto o rapaz como marido quanto morar na fazenda com ele. Ao retornar para casa, o filho de Madeleine (Karine Teles) falará para a avô Mariana (Selma Egrei) e a José Leôncio tudo o que aconteceu.





Energia pantaneira

"Digo que o Pantanal é um universo paralelo. O tempo lá é diferente. Os sons, as cores, os animais, o calor... Foi muito bom poder voltar e gravar mais uma parte da novela. É um lugar onde não adianta criar expectativas, porque somos surpreendidos a cada momento", comenta Alanis Guillen.