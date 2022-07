'Andréa é personagem parecida com gente de verdade'

"As pessoas me perguntam se Andréa é uma vilã, mas digo que é gente de verdade", afirma Maria Eduarda (foto: Victor Pollak/Globo)





Maria Eduarda de Carvalho é a intérprete da diva Andréa Pratini, de “Cara e coragem”. Na novela das 19h da Globo, a atriz rivaliza com Pat (Paolla Oliveira) pelo amor de Moa (Marcelo Serrado). Conhecida por dispensar dublês e fazer as próprias cenas de ação, a personagem inicialmente ganha a antipatia da mocinha ao investir em um relacionamento com o pai de Chiquinho (Guilherme Tavares).













Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) e a dublê Pat (Paolla Oliveira) são rivais em 'Cara e coragem'

Embora Moa seja apaixonado por Pat, o dublê decidirá dar uma chance ao romance com Andréa. No início de “Cara e coragem”, a aproximação é somente para arrancar dela detalhes da amizade com Clarice (Taís Araujo). Porém, no decorrer dos capítulos, a relação entre eles ganha novas camadas.





Batalhadora

"Faço de tudo para me aproximar da personagem, porque acho que, quanto mais verdade eu puder passar, é melhor para mim e para o público. O que tento fazer é humanizá-la. Tenho essa roupagem de, à primeira vista, Andréa ser uma diva, uma celebridade, mas também é uma atriz que batalhou para estar na posição que ocupa. Ela não é uma pessoa que ficou famosa por ter muitos seguidores nas redes sociais", declara.





Para Maria Eduarda, Andréa vai além do mundo de aparências. E revela que há ainda questões afetivas do passado da personagem que serão reveladas. Por isso, classifica a atriz que interpreta como alguém com coragem de amar de forma ampla.









"Diante de tudo o que Andréa viveu no passado, ela se disponibiliza para o amor. Enfim, não vou entregar agora, mas será visto na trama. Ela tem uma história pregressa com um ex-marido. São tantas as camadas bonitas de existência dessa personagem", adianta





Sensibilidade

Durante o namoro com Moa, Andréa se aproxima do filho dele, Chiquinho. O dublê enfrenta uma guerra contra a ex-esposa, Rebeca (Mariana Santos), pela guarda do garoto e a atriz ficará ao lado do amado nesse período complicado.





"Tem a relação que Andréa vai estabelecer com o filho do Moa. Essa mulher, que é tão intocável, terá um olhar de sensibilidade para essa criança, que passa por um momento delicado", revela.