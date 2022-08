'Bake off Brasil' terá provas voltadas para causas sociais e ativismo

Nadja Haddad, a jurada Beca Milano e o chef italiano Giuseppe Gerundino formam o trio que comanda o 'Bake off Brasil - Mão na massa' (foto: Lourival Ribeiro/SBT)





Muita doçura na nova temporada de “Bake off Brasil – Mão na massa”. O oitavo ano de um dos maiores programas de culinária do país continua com a apresentação de Nadja Haddad e participação da jurada Beca Milano, que se juntam ao chef italiano Giuseppe Gerundino para avaliar os pratos e decidir quem se sairá melhor a cada episódio.









“Toda semana é uma surpresa diferente. Não posso dar spoilers, mas tivemos a participação especial de um personagem épico, cuja vinda foi muito emocionante para uma prova criativa. Algumas técnicas eu nunca havia visto e fiquei encantada. Também trouxemos causas sociais, militância e ativismo para algumas provas. Esse ano está recheado de elementos novos”, revela Nadja Haddad.





Além do tradicional Avental Preto e do troféu da temporada, o campeão ganhará R$ 25 mil em compras no site de uma marca de eletrodomésticos e viagem para a Bélgica com o empresário do ramo de chocolate Alê Costa.









“A oitava temporada está muito mais encantadora, leve e calorosa, porque é a primeira depois da pandemia. Conseguimos ter maior liberdade ao tratar os participantes”, afirma Nadja Haddad.

Estreia de Gerundino

A apresentadora reforça que, apesar de a COVID-19 ainda ser uma realidade, o avanço da vacinação e os protocolos sanitários adotados minimizam as chances de contágio e possibilitam maior contato entre a equipe e os participantes. “Me sinto mais à vontade e com muita liberdade para poder acolhê-los. Certas horas, só mesmo um abraço que funciona e hoje posso fazer isso de novo”, aponta.





Nesta temporada, Olivier Anquier dá lugar ao chef Giuseppe Gerundino, que participou de programas de culinária como “Giro com Giuseppe”, da GNT, e dos realities “Mestres da sabotagem” e “Cozinhe se puder”, também do SBT/Alterosa.





Nadja destaca como o senso de humor, a leveza e a alegria de Gerundino agregam ao reality. “Estávamos muito acostumados com o Olivier, com seu jeito e seu trabalho. Ficamos saudosos porque ele é um colega espetacular. Mas o Giuseppe veio para somar e acrescentar ao 'Bake off'”, afirma a apresentadora.





Elogiando a emoção e a força de vontade dos participantes da nova temporada, Giuseppe diz que foi divertido entrar para a equipe do “Bake off Brasil”. “Quero trazer um pouco de animação e de diversão para o programa, que é o que eu faço na cozinha há 25 anos. Não é só gritaria, mau humor e caras feias”, defende.





O reality traz dois tipos de desafios: criativo, no qual os competidores fazem receitas que serão julgadas tanto pelo sabor quanto pelo visual; e técnico, no qual todos devem preparar uma mesma receita.









“Buscamos perfis diferentes de participantes. Nessa edição, temos brasileiros que moram há muitos anos fora e trazem outras referências de confeitaria e uma argentina que mora no Brasil e se apaixonou por confeitaria por causa dos doces nacionais. Essa miscigenação e globalização vão fazer diferença na nossa tenda”, atesta Nadja. Entre os 18 confeiteiros está o administrador Fresley, de 40 anos, de Uberlândia, em Minas Gerais.

Versão calorosa

Nadja é categórica: “O 'Bake off' é o único programa de confeitaria e gastronomia em que existe o respeito, a empatia e o carinho ao tratar o participante e o alimento. Apesar de eles serem julgados, avaliados e criticados muitas vezes, o respeito e a empatia estão sempre à frente. Queremos que as pessoas saiam com críticas construtivas e se sentindo capazes”, explica.





Ela ressalta a forma calorosa da versão brasileira da atração. “Tento ser o porto seguro dos participantes e acabo virando mãezona deles. Talvez isso seja uma característica do nosso país, mas nosso afago e nosso acolhimento são diferentes.”



Com Nadja Haddad, Beca Milano e Giuseppe Gerundino. 19 episódios. Aos sábados, às 22h30, é exibido no SBT/Alterosa.Estreia na próxima sexta (12/8), às 20h50, no Discovery Home & Health





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro