Dony de Nuccio comanda a 4ª temporada do 'Bake off Brasil - Cereja do bolo'

Dony de Nuccio e a chef Beca Milano, que alia sabor e arte em bolos que se aguçam o paladar dos telespectadores (foto: Rogério Pallatta/SBT)

Nem bem estreou neste sábado (27/8), às 21h30, no SBT/Alterosa, “Bake off Brasil – Cereja do bolo” já promete muita emoção em sua quarta temporada. Com apresentação de Dony de Nuccio, o programa mostra tudo que acontece nos bastidores da oitava temporada do reality “Bake off Brasil – Mão na massa”, além de trazer receitas da chef Beca Milano, que desvenda os segredos da confeitaria e ensina a aliar sabor e arte em bolos que se parecem obras-primas.