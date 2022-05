Otaviano Costa celebra estreia de reality e volta à 'casa' de Silvio Santos

Otaviano afirma que SBT "é a casa dos grandes comunicadores" brasileiros (foto: Lourival Ribeiro/SBT) "A experiência de entrar em um local que não me pertencia me fez aprender mais com eles do que talvez eles tenham aprendido comigo....para mim foi muito desafiador" Otaviano Costa, apresentador





Otaviano Costa está oficialmente de volta à emissora de Silvo Santos, onde começou carreira na TV na década de 1990. O apresentador comandou ontem (7/5) a estreia de "Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem", reality com 13 episódios que vão ar sempre aos sábados, às 22h30, no SBT/Alterosa. Os seis primeiros programas já estão disponíveis para maratonar no Discovery+ e, em 13 de maio, estreia também no Discovery Home & Health, às 21h25.









Quem também retorna para a segunda temporada do “Mestres da sabotagem” são os sabotinos. Responsáveis por ajudarem nas sabotagens aos pratos dos participantes, eles estão mais livres para colocar em prática sua verve artística potencializada pela presença de Otaviano. Vale tudo para sabotar o outro: de looks e palhaçadas a substituição de utensílios e ingredientes ao longo da preparação dos pratos.









Otaviano conta que não foi fácil se adaptar à ambiência da cozinha e até ficou com medo de atrapalhar os chefs para além das sabotagens previstas na dinâmica do programa. Ele revela ter assistido a alguns episódios da primeira temporada – comandada por Sergio Marone – e de versões internacionais do formato, mas não todos para evitar ficar engessado às atuações dos demais apresentadores.





No primeiro episódio, participantes tiveram que preparar carne selada e sobremesa em ritmo quente sob o olhar de Otaviano e disputas acirradas (foto: FOTOS: Lourival Ribeiro/SBT)



CULTURA GASTRONÔMICA

"A experiência de entrar em um local que não me pertencia me fez aprender mais com eles do que talvez eles tenham aprendido comigo. Eu pude observar como os chefs trabalhavam. Conheci, aprendi junto com o Giuseppe muita coisa de cultura gastronômica e para mim foi muito desafiador... No início, entender esse timing de acontecimento deles, eu não queria atrapalhar os chefs, queria ser uma válvula de entretenimento para gerar disputa, tensão, medo, emoção”, detalha o apresentador.





E para ele, o que não pode faltar na cozinha? “Humor! Absolutamente! Humor acima de tudo! Uma pitadinha com sal exagerado, mas faz parte. E aí esse mecanismo que a gente foi descobrindo ali logo nos primeiros momentos dessa mistura nossa foi me dando a chance de entender como funciona um reality como esse", confessa.





Por sua vez, o chef Giuseppe Gerundino destaca o ambiente “familiar” do programa. “Estou acostumado a cozinhar, a viajar, a seguir as minhas paixões e aqui fui catapultado neste ambiente e recebido superbem. A coisa que eu mais gostei foi ter sido recebido como uma família. Claro que com a energia do Otaviano e a direção do Lucas (Gentil) tudo ficou muito mais fácil. Espero ter ajudado as pessoas a entenderem que não precisa necessariamente ficar bravo ou louco na cozinha para que algo dê certo", explica.





Otaviano Costa enaltece a presença do chef italiano Giuseppe Gerundino na avaliação dos pratos preparados no programa



DISPUTA

A cada episódio de “Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem”, quatro participantes concorrem a até R$ 25 mil, podendo ser eliminados a cada rodada de acordo com o veredito do chef Gerundino.



Mas o caminho para a vitória exige bons pratos e desenvoltura para contornar as maiores sabotagens dentro da cozinha, como perder ingredientes, ficar sem fogo ou ser obrigado a usar os piores utensílios culinários. Vale lembrar que os cozinheiros têm pouco tempo para entregar os melhores pratos enquanto sabotam e são sabotados.





Antes e durante os desafios, são realizados leilões de produtos e ingredientes bem inusitados. O cozinheiro que der o maior lance terá o poder de sabotar um concorrente. Saber administrar o dinheiro no momento da compra e identificar qual adversário vai se dar mal com as sabotagens são estratégias indispensáveis nos leilões.



Cada lance pode significar centenas de reais perdidos, mas também investidos em sabotagens que podem eliminar os concorrentes. O vencedor do episódio recebe o valor que restar em seu bolso após os leilões.





EMOÇÃO

Durante a coletiva de imprensa na última quinta-feira (5/5), Otaviano revelou estar emocionado em voltar aos estúdios de Osasco, onde constantemente encontrava com Hebe Camargo e Silvio Santos, a quem confessa se inspirar em sua carreira como comunicador.





"Na sala da fama aqui do SBT, que todo mundo sabe o quão significativo e simbólico é, colocaram minha imagem sem eu saber. Tem o Carlos Alberto, Ratinho, a Eliana e o Celso Portiolli. E quem é que tem a honra de estar lá? Esse que vos fala. Aquilo mexeu muito comigo, porque aquele canto é sagrado para mim. Eu volto para essa casa, que, para mim, é a casa dos grandes comunicadores e, como comunicador, é muito emocionante", afirma.

Sobre projetos futuros, o SBT revela já ter planos para o apresentador, mas prefere não dar spoilers para não estragar a surpresa. Otaviano, entretanto, aceita de bate-pronto o que der e vier.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro