Vitória Fallavena estreia em novela como perseguida política comunista

Vitória Fallavena se identifica com Mércia: ''Ela é incrível, tem determinação e coragem'' (foto: Vinicius Mochizuki/Divulgação )

Vitória Fallavena é a nova atriz de "Além da ilusão", estreando no papel de Mércia, comunista perseguida pela polícia. A trama escrita por Alessandra Poggi é a primeira novela de época de que ela participa. A gaúcha diz que essa é a oportunidade mais desafiadora que já teve.









“Espero que as pessoas gostem. Foi um desafio imenso, dediquei e me esforcei muito para dar o meu melhor. Também estudei muito e assisti a vários filmes sobre a época, além de me preparar com duas atrizes maravilhosas, Marina Rigueira e Thaís Mansano, que são preparadoras de elenco.”

Sobre a personagem Mércia, Vitória afirma que se identifica com ela. “Ela é incrível, temos muitas diferenças, mas também temos semelhanças, como determinação e coragem. Ela é extremamente corajosa, lutadora de causas. Luta por melhores condições no trabalho, não fica quieta diante do governo daquela época e nem das injustiças do mundo”, afirma.





A atriz conta que também não fica quieta, pois age de acordo com o que acredita. “Me identifico muito com ela nesse sentido de pensadora do mundo e da sociedade. Ela é uma lutadora por uma vida e uma sociedade melhores. Também tem algo romântico, pois luta pelo amor. Percebe que os primos estão apaixonados e tenta ajudá-los. Mércia acredita que não existe amor proibido. A partir daí, ela os encoraja a se permitirem a amar e a viver esse amor. Mércia é sensível, observadora e busca sempre ajudar os outros.”

PALHAÇA

Vitória Fallavena já fez outras novelas e também participou de seriados. “Bom sucesso” (Globo, 2019), “Amor sem igual” (Record, 2020) e “As seguidoras” (da plataforma Paramount+, 2022) são alguns dos trabalhos da gaúcha. “Espero que 'Além da ilusão' me traga mais reconhecimento e que gostem da minha atuação”, diz.





Além de atriz, Vitória, que tem 25 anos, é palhaça e interpreta a personagem Chantily, apresentando-se com seu grupo, Pela Ponta do Nariz, em vários hospitais.





Nos palcos, estreou os espetáculos “Vamos fazer nós mesmos”, “Noite da comédia improvisada”' e “Ópera piedade”.





A atriz também aposta no cinema e está investindo na direção de curtas-metragens. Aliás, seu filme “Eva” já está rodando os festivais e deve estrear este ano. “Além de dirigir, atuo também”, conta.





Além do trabalho artístico, Vitória Fallavena bate um bolão quando o assunto é futebol. Apelidada “Ronaldinha”, a gaúcha conta que adorava jogar quando era pequena.





“Joguei na escola até os 13 anos e era uma das únicas meninas que gostava muito desse esporte. Acabou que nos mudamos para o Rio de Janeiro e minha vida tomou outro rumo”, comenta.