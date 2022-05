Adeus, prato de olho de cabra! 'No limite' estreia com provas mais radicais

Paratleta Fernando Fernandes reconhece que será um desafio assumir o posto de apresentador de ''No limite'' (foto: Fábio Rocha/GLOBO )

Esqueça tudo o que você ouviu dizer sobre os desafios na disputa pelo prêmio de R$ 500 mil no programa “No limite”. Olho de cabra como prato de refeição indigesta pode ser coisa do passado. A partir de terça-feira (3/5), quando começa a terceira edição do programa, todos os conceitos de desafios, perrengues e tudo o que envolve a luta pela sobrevivência em um lugar inóspito serão potencializados.

A afirmação de Simonetti não é exagero. Tudo em “No limite” conspira a favor das dificuldades. A começar pela localização da fictícia Praia Dura e a variação climática na locação onde os episódios são gravados. O dia pode começar com um sol maravilhoso, mas, de repente, o tempo fecha, cai uma tempestade e ela pode durar 10 minutos ou quatro horas. Dificuldades que se refletem no trabalho de toda a produção.



Simonetti não revelou o local exato onde as provas serão disputadas. Deu pistas de que a região, paraíso natural, tem mangue, coqueiral, praia e rio. “Estamos expostos à natureza e temos que nos adaptar. O acesso é muito complicado.”



''Minha vida foi forjada para eu estar aqui. Passei pelo 'BBB', enfrentei meus medos, usei os desafios do esporte para abrir portas'' Fernando Fernandes, apresentador e paratleta





CORPO MOLE





“Eles têm fogo nos olhos e faca nos dentes. Não é qualquer um que consegue isso aqui não”, pontua Angélica Campos, que divide a direção com LP. Para ela, o que há de comum em um elenco tão diverso é a vontade de vencer o reality.





A atração tem novo apresentador, o paratleta Fernando Fernandes. Fã do programa, ele conta que foi surpreendido com uma ligação de Boninho o convidando para comandá-lo. Na lata, o big boss perguntou: Quer apresentar o 'No limite’?. “Eu sou o 'No limite'. Vambora”, respondi. “Minha vida foi forjada para eu estar aqui. Passei pelo 'BBB', enfrentei meus medos, usei desafios do esporte para abrir portas, fui morar no meio das dunas e as coisas foram se encaixando. Minha vida foi no limite o tempo inteiro.”





Bem sucedido no futebol, no boxe e no mundo da moda, Fernando não tinha o que reclamar da vida.





Em 2009, sete anos depois do 'BBB', sofreu um acidente e ficou paraplégico, mas não se entregou e começou a colecionar títulos como tetracampeão mundial, tricampeão panamericano, tetracampeão sul-americano e tetracampeão brasileiro de paracanoagem.





Fernando Fernandes concorda com Simonetti sobre as dificuldades, que dão ao reality caráter ainda mais selvagem.





Contudo, o atleta reconhece que terá um grande desafio ao assumir o posto de apresentador. A experiência na televisão, até então, foi em um quadro no “Esporte espetacular”, na Globo, e no canal Off.





Para Fernando Fernades, o programa vai além do prêmio de R$ 500 mil.





“Aqui ninguém constrói nada sozinho. Todo mundo tem que ajudar para construir algo extraordinário”, avisa.





Na coletiva virtual, Fernando foi decisivo: “Aqui é selva, se você não estiver preparado, não vai sobreviver!”. Quem viver, verá.



''Aqui ninguém constrói nada sozinho. Todo mundo tem que ajudar para construir algo extraordinário... Aqui é selva, se você não estiver preparado, não vai sobreviver'' Fernando Fernandes, apresentador e paratleta





Psiquiatra Adriano Gannam, o mineiro no reality: ''Não tenho medo de nada. O medo tem que ter medo de mim'' (foto: Fábio Rocha/GLOBO )



MINEIRO NA DISPUTA Dos 24 candidatos, o psiquiatra Adriano Gannam, de 42 anos, é o único mineiro da disputa. Natural de São Lourenço, no Sul de Minas, ele mora em Volta Redonda. “Não tenho medo de nada. Acredito que o medo tem que ter medo de mim”, filosofou no vídeo de apresentação dos concorrentes, exibido na Globo, na última terça-feira (26/4).



Também disse que se considera um manipulador e sabe ser convincente quando quer. Acredita que será bem-sucedido nas provas de lógica, resistência e, principalmente, de resistência mental. “Meu objetivo é fazer boas alianças e levar os mais fortes para a final”, afirma.

Que comecem os jogos!

O número de concorrentes, maior que o do ano passado, aumenta o grau de dificuldade. Serão 24 candidatos anônimos contra os 16 ex-BBBs da edição anterior. Uma coisa é certa: ninguém está ali para fazer corpo mole.