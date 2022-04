Carla Vilhena divide experiências com mães famosas e comuns no SBT/Alterosa

Patricia Abravanel é uma mães famosas entrevistadas por Carla Vilhena no especial que vai ao ar em 6 de maio (foto: FOTOS: Gabriel Cardoso/SBT )





A mudança de Carla Vilhena da CNN para o SBT, no início de abril, pegou de surpresa até mesmo a própria jornalista. Depois de longa carreira na Globo e passagem pelo canal de notícias, Carla chega à emissora de Silvio Santos para apresentar "Nossas mães", especial dedicado ao Dia das Mães e que será exibido pelo SBT/Alterosa, em 6 de maio, em horário nobre.









O frio na barriga pela mudança de casa é inevitável, mas, segundo Carla, o carinho com que foi recebida pela equipe da emissora foi essencial para a sua adaptação. A identificação também com o tema do programa permitiu que ela alternasse suavemente da Carla-jornalista para a Carla-mãe ao longo das gravações.





Mãe de três filhos, incluindo gêmeos, Carla entrevistou mães famosas e mães comuns, mas o resultado é um só: os dramas, angústias e medos são sempre os mesmos, como também o afeto e o carinho com que elas tratam seus filhos.



'Às vezes, você não está presente 24 horas por dia... Como é que fica o tempo que compartilha com essa criança? Vai ter um momento com ela mais íntimo ou vai encontrar todo mundo já limpinho, bonitinho... ' Carla Vilhena, jornalista e apresentadora







VIDA REAL





"É muito legal isso, porque você percebe que a preocupação é a mesma. Os questionamentos em torno do fato de você ser famosa e como seu filho vai encarar isso. Como faz para que seu filho tenha uma vida bastante próxima do normal ou do que você quer que ele tenha para que não fique ligado nesse negócio de 'mamãe é famosa', 'mamãe é rica'’. Todas têm esse problema na vida para resolver, porque acaba acontecendo muitas vezes de você ter que deixar realmente o filho com uma babá. Qualquer mãe que trabalha fora sabe o que é isso", comenta.









Em 'Nossas mães', Carla compartilha sua experiência de mãe de três filhos, incluindo gêmeos

O programa é também uma oportunidade para se debater assuntos como depressão pós-parto, qualidade das relações mãe e filho e como equalizar trabalho e família, entre outros. "Às vezes, você não está presente 24 horas por dia… Como é que fica o tempo que compartilha com essa criança? Vai ter um momento com ela mais íntimo ou vai encontrar todo mundo pronto, já arrumadinho, limpinho, bonitinho... Não, todo mundo quer participar. Muitas destas mães fazem um grande esforço para estar juntas em determinados momentos, para





PONTAPÉ





A rapidez com que chegou ao SBT não deixou que Carla sequer tivesse tempo de pensar em projetos futuros, mas ela confessa estar aberta para o que der e vier nessa nova fase, inclusive sobre a possibilidade de este projeto ser o “pontapé” para sua vinda definitiva ao SBT. “Silvio Santos é total lenda da televisão, é um prazer enorme e uma alegria muito grande”. E brinca sobre a permanência na emissora paulista: “Tô facinha, tô aí'"!





Patricia Abravanel é uma das mães convidadas para participar do especial dedicado ao Dia das Mães. Carla ainda afirma que no programa as pessoas vão ver uma “Carla menos jornalista e mais sentimento”, com uma outra postura.





MOMENTO FOFURA





“As pessoas me veem só como jornalista – principalmente agora depois da CNN, como jornalista de política, economia, assuntos que o canal de notícias prioriza. Mas no especial as pessoas vão ver uma Carla mais solta, mais entretenimento. Pelo lado do programa, vão ter a oportunidade de rir, de chorar, de se emocionar com momentos fofura. A gente está preparando um programa supercarinhoso, afinal o SBT é a emissora da família brasileira e eu acho que estou entrando bem nesse clima", finaliza.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro