Mônica Iozzi diz que não deu voz a extremos em novo programa sobre política

Desde que entrou para a trupe do "CQC" em 2009, Mônica Iozzi já passou pelas mais diversas áreas do entretenimento na televisão, desde novelas até o "Big brother Brasil", além da famosa dobradinha com Otaviano Costa à frente do "Vídeo show". O mais novo desafio da atriz e apresentadora paulista é no Canal Brasil. "Fale mais sobre isso, Iozzi" estreia nesta segunda-feira (14/3), às 21h45. Nessa nova empreitada, Iozzi promete discutir política de maneira leve e bem-humorada. Para ela, o humor serve como uma lente de aumento para o tema e rir ajuda a pensar e questionar os meandros da política.





“O humor tem a capacidade maravilhosa de fazer as pessoas prestarem atenção a algum tema de maneira sutil”, comenta Iozzi. Ela enxerga a política como uma árvore frutífera para o humor. Gravado durante o período de distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19, Iozzi recebeu semanalmente convidados – entre especialistas e artistas – para discutir temas afeitos ao mundo político. Desenvolvido ainda em 2020, a apresentadora confessa ter sido uma agradável coincidência o programa ser lançado em ano eleitoral.





Ela conta que em relação aos famosos se esforçou para convidar pessoas que nunca foram vistas debatendo certos assuntos. Segundo Iozzi, seria muito fácil colocar Marcelo Adnet para falar sobre humor na política, ou Djamila Ribeiro sobre femininismo negro, mas, ao contrário, a apresentadora os desafiou a conversar sobre temas em que eles não estivessem habituados a falar. A proposta, de acordo a atriz, foi fazer uma salada mista de ideias.





Os convidados do primeiro episódio são o humorista Fábio Porchat, a cantora Majur e o filósofo Leandro Karnal. Os três discutiram o surgimento da política desde a Grécia antiga até os pensadores iluministas, como maneira de abrir caminho para os próximos episódios. Eles vão tentar responder à questão “O que é política”





Entre os demais convidados – Heloisa Starling, Pedro Bial, Marina Silva, Supla, Luis Lobianco, Jup do Bairro, BNegão, Elisa Lucinda, Samantha Schmutz e o cantor Falcão, entre outros – Iozzi conta que sentiu falta de conversar com pessoas mais à direita, tanto conservadores, quanto liberais, mas revela ter evitado dar voz a extremos. “Já passei por essa experiência e não foi muito interessante”, comenta, em referência ao presidente Jair Bolsonaro, figurinha carimbada no extinto “CQC”.





Outras questões que serão debatidas ao longo dos 13 episódios desta primeira temporada estão "As dores e as delícias da democracia", "Os três poderes" e "Religião e política: Misturar ou não”





A apresentadora revela estar à espera da repercussão do público para saber se haverá, ou não, uma segunda temporada, mas caso aconteça, ela gostaria de conseguir entrevistar grupos e pessoas os quais ela não conseguiu nesta primeira leva de episódios, como indígenas, homens e mulheres trans, sempre para debater uma diversidade de temas políticos de maneira leve e divertida. Mas, para além de uma segunda temporada, ela espera que as pessoas se entendam como protagonistas da política.





Estreia: nesta segunda-feira (14/3), às 21h45. Na mesma data, os três primeiros episódios estarão disponíveis no Globoplay

