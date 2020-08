Após 23 anos de sua morte, Lady Di ainda chama a atenção do mundo

Carismática, Lady Di era reverenciada pelos ingleses e por uma legião de fãs espalhados pelo mundo (foto: fotos: National Geographic/DIVULGAÇÃO) Paris, noite de 31 de agosto de 1997. Uma notícia chamou a atenção do mundo: “A princesa Diana e seu namorado, Dodi Al Fayed, herdeiro da cadeia de lojas Harrods, acabam de sofrer um terrível acidente dentro do túnel da Ponte de l’Alma”, disseram os locutores. A batida foi tão violenta que tirou a vida do casal que havia acabado de deixar o restaurante onde foram jantar. E, para fugirem dos paparazzis, saíram de carro em disparada rumo ao Hotel Ritz Paris, onde estavam hospedados. Diana chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista e o segurança do casal, Trevor Rees-Jones, foi o único sobrevivente.





Mesmo 23 anos após sua morte, Lady Di, uma das mulheres mais influentes de sua época, continua encantando o mundo. Não raro histórias de Diana voltam às páginas dos tabloides, principalmente dos ingleses. Para lembrar a data, a National Geographic apresenta neste domingo (30) uma série de documentários que mostram fatos sobre a vida da princesa de Gales em diferentes momentos da aristocrata e da realeza britânica.





A programação começa às 16h20, com a exibição de Lady Di: Suas últimas palavras. O documentário se refere ao ano de 1991 e foi gravado dentro do Palácio de Kensington, em Londres, quando Diana participou de uma série de entrevistas secretas gravadas com sua permissão por um amigo próximo em nome do jornalista e biógrafo Andrew Morton. O filme revela o que Diana pensava e sentia em um momento muito específico de sua vida, apresentando a versão dela para os fatos.





Segundo Morton, Diana não suportava mais a pressão imposta pela família real e via seu casamento com Charles desmoronar a portas fechadas. Ele chegou a revelar que Lady Di já havia pensado em suicídio para se livrar do fardo da realeza.





Às 17h10, o canal exibe o documentário A história de Harry: Quatro casamentos e um funeral, que apresenta cinco eventos reais recentes, que representam não apenas pontos de inflexão na direção da vida real, mas também coincidem com mudanças profundas na sociedade e na cultura britânicas. No entanto, o foco do filme está em Harry, o filho mais novo de Lady Di. Cada evento marca uma fase significativa da vida do príncipe, desde uma infância obscurecida pelo relacionamento amargo de seus pais, a um adolescente angustiado, a um soldado, festeiro, humanitário e, até então, prestes a ser marido. Harry casou-se em 2018 com a atriz e ativista norte-americana Meghan Markle.





Em seguida, às 18h, será exibido Bastidores da realeza. Composto por dois episódios de 60 minutos cada, o documentário gira em torno da vida do príncipe Charles, o duque da Cornualha por mais tempo. Da sede do Ducado, próximo ao Palácio de Buckingham, residência oficial da Rainha Elizabeth II, centro de eventos de Estado e hospitalidade real, o primeiro episódio mostra os contrastes entre todas as propriedades e seus movimentos. Já na segunda parte, Charles visita o lugarejo de Nansledan, localizado na cidade de Newquay.





Finalizando a programação, às 19h30, A madrasta de Lady Di apresenta a biografia épica de duas mulheres da sociedade e sua evolução por meio do casamento, divórcio e tragédia. A visão única da princesa Diana e sua "madrasta do mal", como a imprensa chamava a segunda esposa de seu pai, Raine Spencer.





Bastidores da realeza e A madrasta de Lady Di também serão exibidos na National Geographic, nesta segunda-feira (31), a partir das 15h35.

Com o príncipe Charles, viveu momentos conturbados revelados em Lady Di: Suas últimas palavras



CASAMENTO

Nascida no País de Gales, Diana Frances Spencer ou Lady Di, como ficou mundialmente conhecida, se casou com o príncipe Charles Philip Arthur George, filho da rainha Elizabeth II, em 29 de julho de 1981. Realizada na Catedral de St Paul’s em Londres, a cerimônia contou com 3,5 mil convidados e o suntuoso evento foi transmitido para o mundo inteiro. Mãe dedicada e defensora das causas humanitárias, Diana foi a primeira esposa do príncipe de Gales, filho mais velho e herdeiro do trono britânico. Após o divórcio do casal, Charles casou-se com Camilla Rosemary Shand. Charles e Diana tiveram os filhos William, nascido 1982, e Harry, em 1984.





O corpo de Lady Di foi sepultado em uma ilha, no meio de um lago artificial, situado na região das terras de Althorp, propriedade pertencente à sua família, localizada a 120km de Londres e também conhecida como Os Jardins dos Prazeres. Logo depois de se casar com Charles, Diana tornou-se uma das mulheres mais famosas do mundo e era perseguida por paparazzis. Devido ao conservadorismo da monarquia britânica, fatos sobre a vida pessoal e sobre a personalidade da Princesa de Gales foram escondidos e revelados somente depois de sua morte.

A madrasta de Lady Di mostra a relação de Diana com Raine Spencer



PROGRAME-SE

Documentários exibidos pela National Geographic

» Lady Di: Suas últimas palavras

Domingo (30), às 16h20





» A história de Harry: Quatro casamentos e um funeral

Domingo (30), às 17h10





» Bastidores da realeza

Domingo (30), às 18h. Segunda (31), às 15h35





» A madrasta de Lady Di

Domingo (30), às 19h30. Segunda (31),

após Bastidores da realeza (15h35)