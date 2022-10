Giovanna Antonelli diz que põe 'o corpinho para o jogo' em 'Travessia'

A dupla Helô (Giovanna Antonelli) e Yone (Yohama Eshima) combate crimes digitais em "Travessia" (foto: João Miguel Júnior/Globo)





Giovanna Antonelli fez sucesso como a delegada Helô em “Salve Jorge”, exibida pela Globo em 2012 e 2013. Agora, volta a interpretá-la em “Travessia”, novela das 21h da emissora. A personagem combate crimes digitais, mas não está sozinha. Conta com o auxílio do ex-marido Stênio (Alexandre Nero) e da empregada Creusa (Luci Pereira).





A popularidade do trio segue alta nas redes sociais. Os atores garantem boas risadas com sua dinâmica de gato e rato. A atriz conta que o convite para a trama de Gloria Perez foi irresistível.

“Não somos mais os mesmos, 10 anos depois. Várias vezes, busquei cenas de 'Salve Jorge'. Falava para o Nero olhar e retomarmos a relação deles. Os três estão divertidos, entregam leveza ao espectador. Também somos responsáveis pelas reviravoltas da novela, como delegada e advogado. É um trio de amor e humor”, afirma.





Helô se especializou em crimes digitais e está pronta para apurar novos casos ao lado da investigadora Yone (Yohama Eshima). Um deles é o de Brisa (Lucy Alves), que se tornou vítima de “deepfake” quando o adolescente Rudá (Guilherme Cabral) manipulou ferramenta na web e trocou o rosto da mocinha pelo de uma sequestradora de crianças.





“Nunca acho que em time que ganha não se mexe, porque a vida está sempre em movimento. Quero me reinventar. Tive contato com pessoas do universo dos crimes digitais e estive nos Estados Unidos com a equipe de dublês. Fiz treinamento pesado com todo o tipo de fuga, perseguição e armamento”, revela Giovanna.

Soco inglês

A atriz influencia fãs de novelas. Em “Salve Jorge”, o visual de Helô lançou tendências, como a famosa capinha de celular em forma de soco inglês. Giovanna diz cabe ao público guiá-la na escolha de peças para caracterizar a personagem.









“Coloco o corpinho para o jogo. A novela dura quase um ano, e todo mundo manda coisas para acrescentar ao visual. A gente explora o que mais vai sendo falado. É uma caixinha de Pandora. A nova Helô é inspirada nas delegadas do Brasil, cheias de estilo”, afirma.

Mulher de negócios

Atriz e empresária, Giovanna planeja se afastar dos folhetins por um período quando “Travessia” acabar. A intenção dela é se dedicar a outras atividades.





“Depois de fazer novela durante a pandemia ('Quanto mais vida, melhor!') e emendar com essa da Gloria (Perez), nada mais natural que uma pausa. Tenho empresa, toco outros negócios. Mas não tinha como não participar disso. E é um prazer retornar fazendo a Helô”, afirma.