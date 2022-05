Otaviano Costa pronto para ir para cozinha no SBT/Alterosa

Apresentador comemora seu retorno ao SBT (foto: Raquel Cunha/divulgação)

Nem bem terminou um reality gastronômico – a grande final do "Bake off Brasil celebridades" foi ao ar ontem (30/4) –, o SBT/Alterosa já prepara nova atração para que telespectadores e fãs de programa de culinária não fiquem de "pratos vazios". Otaviano Costa, o novo "chef" do "Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem", falará na próxima quinta-feira (5/5) sobre a produção, em coletiva de imprensa organizada pelo canal de Silvio Santos.









“Cozinhe se puder – Mestres da sabotagem” marca o retorno do apresentador à telinha. “Era a hora certa para voltar à TV. Que bom estar de volta ao SBT, a casa dos grandes comunicadores, a emissora onde tudo começou para mim. E, é claro, fazer um reality com a incrível Discovery também me deixa muito empolgado. ‘Bora’ todo mundo pra cozinha!”, declarou Otaviano, na época da assinatura do contrato.





Com formato criado pela Discovery Networks, o programa é uma competição gastronômica de sucesso e já teve 15 temporadas produzidas nos Estados Unidos – sete delas exibidas no Brasil.