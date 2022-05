Confira especial de filmes para celebrar o Dia das Mães

Susan Sarandon e Julia Roberts protagonizam o drama 'Lado a lado', que será exibido no Lifetime (foto: LIFETIME/Divulgação)



Neste domingo (8/5), dedicado às mães, o Lifetime exibe programação especial com quatro filmes indo ao ar em sequência a partir das 15h50. São dramas que tocam o coração ao descrever o papel da mãe em diferentes situações.



04:00 - 17/04/2022 SBT News, canal de notícias on-line de Silvio Santos, lidera no YouTube Neste domingo (8/5), dedicado às mães, o Lifetime exibe programação especial com quatro filmes indo ao ar em sequência a partir das 15h50. São dramas que tocam o coração ao descrever o papel da mãe em diferentes situações.A sessão começa com “Milagres do paraíso”. Baseado em história real, Christy (Jennifer Garner), mãe de três meninas, Abby (Brighton Sharbino), Annabel (Kylie Rogers) e Adelynn (Courtney Fansler), e esposa de Kevin Beam (Martin Henderson), vivem felizes e são uma família cristã. Tudo vai bem, até que Annabel é diagnosticada com grave doença. Com isso, Christy se afasta cada vez mais de sua crença em Deus.





Na sequência, às 17h50, é a vez de “Mensagem do céu”, com emocionante história sobre fé e amor. Connor (Barry Watson) é um pai solteiro que mantém uma relação tensa com sua rebelde filha adolescente, Zoe (Jordyn Ashley Olson). Quando a situação se agrava e parece que eles jamais conseguirão resolver seus problemas, milagrosamente encontram uma carta que a mãe de Zoe escreveu para ela, em seu leito de morte.





SUCESSO

Às 19h30, “Arrancada dos braços dela” retrata o drama de uma mãe imigrante que luta para se reencontrar com a filha, nos EUA. Baseado em fatos, o longa traz a angustiante história de Cindy (Fátima Molina), e sua filha de 6 anos, Ximena (Camila Nuñez), que, fugindo da violência em El Salvador, foram separadas na fronteira dos EUA e presas em diferentes estados, como parte da política de tolerância zero do governo Trump.





Fechando a maratona especial de Dia das Mães, o sucesso “Lado a lado”, às 21h10. Dirigido por Chris Columbus, o drama traz Julia Roberts (Isabel) e Susan Sarandon (Jackie) como protagonistas. Na trama, Luke (Ed Harris) e Jackie, pais de Anna e Ben, são divorciados. A namorada do pai, Isabel, vive conflitos com a ex-esposa, mas tenta se manter próxima dos filhos. O confronto entre elas se intensifica quando Jackie recebe uma notícia que coloca sua vida em risco.