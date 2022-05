Karine Teles: 'Rivalidade feminina ainda é estimulada na sociedade'

Influenciadora digital, Madeleine (Karine Teles) filma a transformação de Nayara (Victoria Rossetti) em 'Pantanal' (foto: João Cotta/GLOBO) "Essa coisa da rivalidade feminina ainda é estimulada na nossa sociedade e é uma arma poderosa na relação com as mulheres. A gente podia estar se fortalecendo e rompendo barreira juntas" Karine Teles, atriz





A parceria entre Karine Teles e Bruna Linzmeyer resultou na Madeleine da nova versão de “Pantanal”. Para a novela das 21h da Globo, a atriz acompanhou, de perto, o que a intérprete da primeira fase da trama fez. Tudo para dar continuidade à história da mãe de Jove (Jesuita Barbosa). A artista conta que a caracterização a ajudou na composição da personagem, pois a ex-mulher de José Leôncio (Marcos Palmeira) é muito diferente dela. Tanto que demorou a se acostumar com a própria imagem, após se transformar na influenciadora digital. A parceria entre Karine Teles e Bruna Linzmeyer resultou na Madeleine da nova versão de “Pantanal”. Para a novela das 21h da Globo, a atriz acompanhou, de perto, o que a intérprete da primeira fase da trama fez. Tudo para dar continuidade à história da mãe de Jove (Jesuita Barbosa). A artista conta que a caracterização a ajudou na composição da personagem, pois a ex-mulher de José Leôncio (Marcos Palmeira) é muito diferente dela. Tanto que demorou a se acostumar com a própria imagem, após se transformar na influenciadora digital.





"Quando fui chamada, a Bruna já estava gravando. Como Madeleine é uma personagem que sofreu algumas modificações, não precisei olhar tanto o trabalho da Ítala Nandi (intérprete do papel na versão original, de 1990). Ela vive em outro universo. O figurino alterava a forma do meu corpo se mexer. A minha postura e o cabelo também fizeram diferença. Até passei por um bronzeamento artificial para aproximar meu tom de pele ao da Bruna", conta.





Madeleine tem uma relação conturbada com a família. Além das discussões com Jove e a mãe, Mariana (Selma Egrei), a personagem sustenta um conflito com Irma (Camila Morgado). As duas se confrontam diretamente, mas Karine buscou construir com Camila um momento de amor entre as irmãs.





"Essa coisa da rivalidade feminina ainda é estimulada na nossa sociedade e é uma arma poderosa na relação com as mulheres. A gente podia estar se fortalecendo e rompendo barreira juntas. O trabalho em novela é muito intenso e só é possível quando é feito no amor", analisa.





Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a atriz, de 43 anos, conta que admira a conterrânea Camila Morgado. Mesmo sem ter conhecido a intérprete de Irma antes, Karine ressalta que acompanhou a trajetória da colega e está contente com a relação que criaram para as personagens. Sequências recheadas de tensão, mas com momentos de paz.

Atriz afirma que rivalidade entre as mulheres é 'arma poderosa%u201D (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)



GENEROSIDADE

“Eu e Camila temos uma história pessoal muito parecida. Começamos fortemente no teatro, somos duas apaixonadas pelo trabalho e chegamos todos os dias pensando no que poderíamos fazer com as personagens. Espero que nossa parceria tenha ficado impressa no resultado das nossas cenas. Ainda me sinto uma novata na televisão, mas tenho essa generosidade dos colegas mais experientes", revela.





Karine se vê desabrochando nos folhetins por ter poucos em sua trajetória artística. O primeiro com uma personagem fixa foi “Tempo de amar”, lançado em 2017. Ainda se ambientando com o ritmo de gravações, buscou apoio na caracterização de Madeleine e se apropriou da forma como Bruna desenvolveu inicialmente a personagem, para garantir a continuidade. Assim, absorveu uma atitude semelhante à dela com a família e com Gustavo (Caco Ciocler), após a passagem de tempo em “Pantanal”.





"Por mais que eu e Bruna tenhamos um pouco de semelhança física, foi importante conversarmos muito. Precisava entrar na energia da personagem que ela estava criando, com a força e as alterações de humor, ter o comportamento parecido. Essa era a maior preocupação. No resto, a gente acredita que tenha dado tudo certo", declara.