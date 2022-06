Emissora de Silvio Santos conquista os direitos da Copa América Feminina

Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo, vai em busca do oitavo título continental da Seleção Canarinho (foto: Thais Magalhães/CBF)









Além das partidas das brasileiras, o SBT/Alterosa, que terá exclusividade de transmissão na TV aberta, também vai exibir a final do torneio.





A Seleção Brasileira vai em busca do oitavo título continental, o quarto seguido. O torneio serve de classificatória para o Mundial do ano que vem, a ser disputado na Austrália e na Nova Zelândia – e provavelmente, o último a contar com a genialidade de Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa.



Depois de enfrentar as argentinas no Estádio Centario, em Armenia, a Seleção Brasileira Feminina encara o Uruguai, em 12 de julho, a Venezuela, no dia 18, e fecha a Fase de Grupos contra o Peru, em 21 de julho.

INVESTIMENTOS

Quem está ligado ao mundo dos esportes, principalmente do futebol, percebe o investimento da emissora de Silvio Santos nas transmissões de torneios mais importantes do mundo. No sábado, 28 de maio, o SBT/Alterosa transmitiu, também com exclusividade na TV aberta, a final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid. A emissora, durante o jogo, liderou a audiência nas principais praças do país, segundo dados do Ibope.





Em 2019, após acordo com a Conmebol, o SBT colocou no ar a primeira final em jogo único da Libertadores, entre Flamengo e River Plate. De lá para cá, Silvio Santos passou a investir em produtos esportivos e comprou os direitos de transmissão das duas principais competições continentais entre clubes – a Libertadores e a Champions League –, e da Copa América de 2021, entre seleções.





Nomes de peso da transmissão esportiva nacional, como o narrador Téo José (ex-FOX Sports) e o comentarista Mauro Cezar Pereira (ex-ESPN), passaram a bater o ponto na emissora de Osasco.





REFORÇO DE PESO







O novo reforço do canal é o jornalista Fred Ring. Com passagens por Globo e Record, ele chega para apresentar uma atração nas plataformas digitais da emissora e fazer participações na TV aberta.





Jornalista Fred Ring, novo nome da equipe esportiva do SBT, estreou com maratona de jogos (foto: Lourival Ribeiro/SBT) A estreia de Fred foi com gol de placa. O jornalista participou da transmissão das finais das três principais competições europeias. Num intervalo de 10 dias, ele trabalhou nas partidas entre Eintracht Frankfurt e Rangers, pela Europa League; Roma e Feyenoord, pela Conference League, e no jogão entre Real Madrid e Liverpool, pela Champions League.





O fim da temporada europeia está longe de significar o fim das transmissões do SBT/Alterosa. Antes da Copa América Feminina em julho, o canal exibe os jogos da fase de mata-mata da Libertadores. E, já em 2023, passa a transmitir a Copa Sul-Americana.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro