Isabel Teixeira comemora o fenômeno Maria Bruaca nas redes sociais

Levi (Leandro Lima) cai nas graças da patroa Maria Bruaca (Isabel Teixeira) (foto: João Miguel Júnior/Globo )

Isabel Teixeira conquistou o público de “Pantanal” na pele de Maria Bruaca. Na novela das 21h da Globo, a atriz dá vida à esposa de Tenório (Murilo Benício), que cansou de ser maltratada pelo marido, após descobrir sua traição. Revoltada com a situação, a mãe de Guta (Julia Dalavia) mudou seu comportamento e chegou a se envolver com os peões Levi (Leandro Lima) e Alcides (Juliano Cazarré).





Com Alcides (Juliano Cazarré), Maria Bruaca deve ter final feliz se nada mudar na adaptação de Bruno Luperi (foto: João Miguel Júnior/Globo )



ALERTA O despertar de Maria Bruaca para a vida fez o público vibrar. A relação extraconjugal de Tenório com Zuleica (Aline Borges) abre os olhos da mãe de Guta para o aprisionamento e a solidão que sentia. Tanto que a dona de casa continuará o processo de se libertar do casamento falido quando o vilão trouxer a amante para dentro de casa, no Pantanal. Inconformada, a mulher tentará matar o marido, mas errará o tiro.





"Tem um choque, porque a vida que ela achava que tinha não era real e o marido tem outra família. Maria Bruaca fica dentro de um casamento em ruínas. Sei a trajetória dela, de quem quer reconstruir a casa. Não a vejo como sofrida ou vítima, mas uma mulher em movimento. Sou apaixonada por ela", afirma Isabel.



Tenório (Murilo Benício), machista e autoritário, sempre tratou Maria Bruaca e a filha Guta (Júlia Dalavia) como inferiores (foto: Fábio Rocha/Globo)

Se nada mudar na adaptação de Bruno Luperi da obra de Benedito Ruy Barbosa, Maria Bruaca deve conquistar seu final feliz ao lado de Alcides. Antes disso, o casal ainda terá de enfrentar a fúria de Tenório. Ao descobrir a traição, o fazendeiro tentará castrar o peão. Depois, o pai de Guta morrerá pelas mãos do funcionário, que nutre o desejo de se vingar do patrão.





"Sou de São Paulo e me reconheço no concreto da minha cidade. Quando cheguei ao Pantanal, fiquei zonza e não me dei conta de onde estava. Teve um dia em que fui direto para o rio e, em um momento, o (Juliano) Cazarré desligou o motor do carro e a gente ficou em silêncio por um bom tempo. Ali, percebi a potência do lugar. Trazer isso para as cenas foi essencial", ressalta.





Apesar de ter uma longa e premiada carreira no teatro, aos 48 anos, Isabel está em sua segunda novela. A primeira foi “Amor de mãe” (Globo, 2019-2021), com a personagem Jane. Por conta da Maria Bruaca de “Pantanal”, a atriz tem vivido novas experiências no audiovisual e se surpreende com a repercussão nas redes sociais.





"O público de uma novela é maior. Acho bonito e estou gostando de vivenciar isso. As pessoas estão vendo o que a gente faz e tem a completude desta personagem", assegura.





“Você já se lavou?” bomba na web

No capítulo da última terça (7/6), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) mais uma vez inverteu a situação em relação ao marido autoritário e machista. Tenório (Murilo Benício) mandou a esposa se arrumar e se deitar com ele. Insatisfeita com a situação, Bruaca o humilhou ao perguntar se ele também já tinha se lavado, além de cortar as segundas intenções do marido. A cena “quebrou” a web e a personagem foi enaltecida (de novo) nas redes sociais. "Não é mulher, é um monumento", escreveu um internauta.