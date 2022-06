Dia de maratonar o amor! Confira dicas de filmes e séries para ver a dois

No Dia dos Namorados, celebrado neste domingo (12/6), nada melhor do que se reunir com o amado ou amada para curtir um domingão com companheirismo, maratonando séries e filmes que celebram o amor. Para comemorar a data especial, o Disney+ e Star prepararam uma seleção que inclui os melhores casais das produções disponíveis no streaming. Confira a seguir:





Clássico dos anos 1980, 'Dirty dancing - Ritmo quente' traz a história de Frances Houseman (Jennifer Grey) e Johnny (Patrick Swayze) (foto: Disney+/divulgação)



FRANCES E JOHNNY (‘DIRTY DANCING – RITMO QUENTE’)

Disponível no Star

O clássico dos anos 1980 apresenta a história de Frances Houseman (Jennifer Grey) que, com a esperança de curtir sua juventude, fica decepcionada ao descobrir que vai passar o verão de 1963 com os pais em um resort em Catskills. Mas sua sorte muda quando ela conhece o instrutor de dança do resort, Johnny (Patrick Swayze), um rapaz com passado bem diferente do dela. Quando ele a coloca como sua nova parceira de dança, os dois acabam se apaixonando.





Gabriella e Troy se apaixonam em 'High school musical' (foto: Star+/divulgação)

TROY E GABRIELLA (‘HIGH SCHOOL MUSICAL’)

Disponível no Disney

Troy Bolton (Zac Efron) é um garoto popular, enquanto Gabriella Montez (Vanessa Anne Hudgens) é estudiosa. Durante as férias, eles descobrem, em um concurso de karaokê, que são apaixonados pelo canto. Eles se reencontram no início das aulas – por coincidência, Gabriella foi matriculada exatamente na turma de Troy.

Mia (Emma Stone) e Sebastian (Ryan Gosling) querem fama e amor, em "La la land" (foto: Star/divulgação)

SEBASTIAN E MIA (‘LA LA LAND’)

Disponível no Star

Com 14 indicações ao Oscar e vencedor de seis delas, incluindo as categorias de melhor atriz e melhor diretor, “La la land” acompanha o pianista de jazz Sebastian (Ryan Gosling) e a atriz iniciante Mia (Emma Stone). Os dois se apaixonam perdidamente e, em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva cidade, tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto perseguem o sucesso.





EMMA E DEXTER (‘UM DIA’)

Disponível no Star

Emma (Anne Hathaway) e Dexter (Jim Sturgess) se conheceram na faculdade, em 15 de julho. Essa data serve de base para acompanhar a vida deles ao longo de 20 anos. Nesse período, Emma enfrenta dificuldades para ser bem-sucedida na carreira, enquanto Dexter consegue sucesso fácil tanto no trabalho quanto com as mulheres. Porém, a vida de ambos continua sempre, de alguma forma, interligada.

Casal de camundongos mais famoso do mundo, Minne e Mickey (foto: Disney+/DIVULGAÇÃO)

MICKEY E MINNIE

Disponível no Disney

O casal de camundongos mais famoso do mundo está em “Mickey Mouse: Aventuras sobre rodas”, “O maravilhoso mundo de Mickey” e “O desejo de Natal de Mickey e Minnie”.

Henry Roth (Adam Sandler), eterno paquerador, se apaixona por Lucy Whitmore (Drew Barrymore) em 'Como se fosse a primeira vez' (foto: Star+/divulgação)

HENRY E LUCY (‘COMO SE FOSSE A PRIMEIRA VEZ’)

Disponível no Star

Inspirado na história de Michele Philpots, mulher britânica que perdeu a memória após sofrer um acidente de trânsito, o filme acompanha Henry Roth (Adam Sandler), veterinário paquerador que vive no Havaí e é famoso por suas conquistas. Seu novo alvo é Lucy Whitmore (Drew Barrymore), que mora no local e por quem Henry se apaixona perdidamente. Porém há um problema: Lucy sofre de falta de memória de curto prazo, o que faz com que ela rapidamente se esqueça de fatos que acabaram de acontecer. Com isso, Henry é obrigado a conquistá-la dia após dia para ficar ao seu lado.