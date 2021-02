Arthur Aguiar, o Duca de ''Malhação'', admite imaturidade

Duca (Arthur Aguiar) é um lutador de muay thai em ''Malhação: Sonhos'', na Globo (foto: Isabella Pinheiro/GLOBO)

Só agora, quase sete anos depois de começar a interpretar o protagonista Duca de “Malhação: Sonhos”, Arthur Aguiar consegue enxergar com clareza o que aquele momento representou em sua formação. Na novela adolescente da Globo, exibido originalmente entre 2014 e 2015, o ator deu vida a um lutador de muay thai que busca viver o amor com Bianca (Bruna Hamú). Apesar de enfrentar percalços no relacionamento – cheio de idas e vindas – com a filha do mestre Gael (Eriberto Leão), o jovem possui outros objetivos: ser campeão e descobrir a verdade sobre a morte do irmão, Alan (Diego Amaral). Só agora, quasedepois de começar a interpretar o protagonista Duca de “Malhação: Sonhos”,consegue enxergar com clareza o que aquele momento representou em sua formação. Na novela adolescente da, exibido originalmente entre 2014 e 2015, o ator deu vida a um lutador deque busca viver o amor com Bianca (Bruna Hamú). Apesar de enfrentar percalços no relacionamento – cheio de idas e vindas – com a filha do mestre Gael (Eriberto Leão), o jovem possui outros objetivos: ser campeão e descobrir a verdade sobre a morte do irmão, Alan (Diego Amaral).





"'Malhação', de fato, foi um sonho. Naquele momento, não consegui perceber tudo que estava vivendo por imaturidade. Mas, olhando para trás, acho que o sonho foi viver o processo e, agora, poder assistir a tudo de novo", reconhece o ator.





LEIA MAIS 04:00 - 07/02/2021 Rafael Vitti diz que 'Malhação' defende o sonho nestes tempos difíceis

04:00 - 14/02/2021 Emanuelle Araújo enaltece trabalho em Malhação Arthur já havia estrelado a versão brasileira da novela “Rebelde”, na Record, entre 2011 e 2012; e participado de “Dona Xepa”, em 2013, na mesma emissora. Depois, em 2014, fez curta aparição na novela “Em família”, da Globo. E acreditava que, aos 25 anos, não tinha mais o perfil de iniciante para fazer parte do elenco jovem de “Malhação” e que só conseguiria integrar a trama em outra fase da carreira, quando fosse considerado um veterano. Porém, depois de uma bateria de testes, foi escolhido como o Duca da temporada escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm.





"'Malhação: Sonhos' não era o meu primeiro trabalho, mas foi divisor de águas na minha vida, em todos os sentidos. Hoje, percebo mais do que na época. Teria feito muita coisa diferente. A gente teve oportunidade grande de ser cuidado. O Luiz (Henrique Rios, diretor) é um cara que está sempre preocupado se está tudo bem. O elenco também tinha uma conexão grande", afirma.





Para Arthur, o seriado lembra como se faz para alcançar um objetivo, por mais difícil que pareça. O ator ressalta os momentos de incerteza do lutador, em que o personagem parecia estar próximo de atingir alguma meta, mas acontecia algo para atrapalhar.





"A própria narrativa ensina sobre o que é ter um sonho, além do que você está fazendo para conquistá-lo. Ali, a gente mostra que não é fácil. Existe um processo grande, ninguém se realiza no segundo capítulo. Há as dificuldades de cada personagem", analisa.



''Naquele momento, não consegui perceber tudo que estava vivendo por imaturidade. Mas, olhando para trás, acho que o sonho foi viver o processo'' Arthur Aguiar, ator





MEMÓRIA VIVA Na memória de Arthur, diversas cenas da trama continuam vivas. No entanto, o ator menciona duas como as mais marcantes: a luta final com Cobra (Felipe Simas) e a morte de Alan. A primeira é especial por apresentar toda a sua dedicação em aprender muay thai para passar veracidade na sequência coreografada. Já a segunda, por ter lhe causado um misto de emoções.





"Escolheria a cena do último campeonato. A final com o Cobra foi muito legal de gravar, porque nunca me imaginei fazendo isso. Quando disseram quem seriam os personagens, eu falei que tinha noção de muay thai, mas não sabia nada e comecei do zero. E a sequência da morte do Alan também foi forte e mexeu muito comigo", revela. (Estadão Conteúdo)