Emanuelle Araújo enaltece trabalho em Malhação

Em Malhação: Sonhos, Emanuelle Araújo (Dandara) contracenou com Leo Jaime (Nando) (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)





O alto-astral de Emanuelle Araújo é contagiante. Em Malhação: Sonhos, que está sendo reprisada na Globo, a atriz e cantora empresta seu carisma à professora de canto Dandara. Na trama, a mãe de João (Guilherme Hamacek) é a grande conselheira dos alunos da Escola de Arte Ribalta e acaba se apaixonando pelo mestre Gael (Eriberto Leão), que não é tão simpático ao universo do teatro. Para a intérprete, esse trabalho trouxe a leveza que ela busca na vida, por ter tanto contato com jovens atores.





A atriz baiana, de 44 anos, relembra ainda como a jovialidade dos colegas de Malhação a cativou; da responsabilidade de integrar o elenco de atores veteranos de uma produção voltada para adolescentes e da parceria com Eriberto Leão. “Quando estava em contato direto com os atores adolescentes, eu segurava a onda para que a Dandara não fosse tão jovem. Afinal, eu e o Eriberto tínhamos a marca da maturidade na trama, de colocar ordem no negócio. Mas foi, com certeza, um respiro de paixão e recomeço. Tudo isso é muito marcante na minha memória”, detalha.





Emanuelle ainda afirma que se tornou uma artista mais independente depois de interpretar Dandara, entre 2014 e 2015. “Sempre tive um grande sonho, que foi viver a arte de uma maneira muito coletiva. E pude realizar esse objetivo em Malhação: Sonhos. Tinha a sensação do teatro na televisão. Depois desse sonho preenchido, parti para lugares muito mais pessoais, como meu primeiro disco solo, por exemplo.” (Estadão Conteúdo)