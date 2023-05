Miguel Ângelo, jovem ator de 'Romeu e Julieta', aplaude o negro nas novelas

689

Miguel Ângelo é convidado de Ana Zimerman e Nicholas Torres no podcast da novela "A infância de Romeu e Julieta" (foto: Lourival Ribeiro/SBT)



Miguel Ângelo, protagonista de "A infância de Romeu e Julieta", novela exibida no SBT/Alterosa em coprodução com o Prime Video, revelou detalhes sobre o seu trabalho e seus sonhos, além de mostrar seu carisma, no podcast "Queijo com goiabada", que traz os bastidores do folhetim infantojuvenil.









Miguel já fez peças, como “O mágico de Oz”, famoso clássico infantil, e O amor como revolução”. Também participou de uma série, curtas-metragens e de clipes musicais. Mas o talentoso ator mirim define Romeu como o maior personagem que já recebeu.

“A experiência está sendo fantástica, é maravilhoso trabalhar no SBT, eu gosto muito. O mais engraçado é que no dia que recebi a notícia da aprovação do teste, era dia de São Cosme e Damião. Eu tinha acabado de voltar da rua, tinha ido para pegar doce... Quando eu voltei, minha agente disse para minha mãe: ‘Vânia, você está sentada? Então senta, porque é uma notícia muito forte. O Miguel passou para o Romeu e ele vai ter que viajar para São Paulo’. A minha casa virou uma festa, a gente gritou, a gente pulou, a gente fez tudo”, revelou.

Garoto de condomínio

Em “A infância de Romeu e Julieta”, Romeu Monteiro vive no Lado Torre do Bairro Castanheiras em uma realidade completamente diferente da de Julieta. Ele é filho único de Vera e Bernardo e morador do luxuoso Residencial Verona, um condomínio de alto padrão construído pelo seu avô, Leandro Monteiro.





Garoto de condomínio, criado dentro de uma bolha superprotetora, Romeu tem tudo para ser mimado, mas é um bom filho e amigo. É visto como o herdeiro em potencial do império do avô.

Miguel tem 12 anos e sempre sonhou em ser ator. Ele fala sobre a relevância de a novela ao pôr negros na alta classe econômica e social: “É uma importância muito grande mostrar que a gente realmente pode ocupar esse lugar, porque, na vida real, tem, de fato, pessoas que ocupam esse lugar. Lázaro Ramos não me deixa mentir, Michael B. Jordan também. Para o Brasil, um país que ainda não tem a cultura de ver pessoas negras no poder, eu acho que vai ser uma novela muito importante, porque vai mostrar o outro lado da moeda”.





Romeu gosta de esporte e pratica tênis. “Fiz o workshop de tênis. É um esporte muito elitizado. Eu sabia da existência do tênis, mas não tinha vontade de praticar, porque morava na periferia. E eu gostava era de futebol. Também fiz basquete no Flamengo, que é o meu esporte favorito”, contou Miguel Ângelo.

Nada de brigar com a mãe!

No bate-papo, Ana Zimerman e Nicholas Torres perguntaram ao ator sobre as diferenças entre Miguel Ângelo e seu personagem.





“Gosto muito de esportes, não tenho medo das coisas, tanto que eu que queria pular de asa-delta, curtir a adrenalina. Sou muito aventureiro. E o que eu não me identifico com o Romeu é bater boca com a mãe. Para mim, bater boca com a mãe é uma coisa totalmente absurda. Não briguem com a mãe de vocês, pelo amor de Deus. Por exemplo, você está batendo boca com sua mãe, seriamente. Acabou, e você já está de castigo, porque quem manda na casa é ela. Precisa ter respeito”, ensina o garoto.

Miguel Ângelo revelou sua opinião sobre a mensagem que a novela passa para a família brasileira: “Acho que é o perdão e o amor, porque acho que o mundo está muito sem amor, sem perdão, as pessoas não estão perdoando, estão pegando rancor de muitas coisas. As pessoas não têm mais aquela educação, não tem aquela paixão pelo outro”.





O podcast “Queijo com Goiabada” vai ao ar todas as terças-feiras, no YouTube da TV ZYN, SBT Vídeos e nas plataformas de áudio, logo após a exibição de “A infância de Romeu e Julieta”, no SBT/Alterosa.