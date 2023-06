Edição especial de 60 anos do Programa Silvio Santos emociona a internet

677

Personagens importantes na história do Programa Silvio Santos participaram da edição especial de 60 anos (foto: Reprodução/SBT)



O SBT fez uma edição especial para os 60anos do Programa Sílvio Santos no canal, com direito à participação de grandes nomes da TV brasileira que passaram pelo programa ao longo das décadas. Na internet, milhares de pessoas disseram ter se emocionado com o especial e subiram as hashtags ‘PSS60anos’ e ‘Silvio Santos’.





Tá tranquilo aqui. #Pss60Anos

Uma homenagem em vida ao programa de maior duração na história da televisão mundial, e ao grande comunicador, ícone e rei da televisão brasileira.



Todo mundo que tem um sonho de se comunicar com o público tem um pouco de Silvio Santos.



Foi bom demais acompanhar. #PSS60Anos







Os termos estiveram em alta no Twitter na manhã desta segunda-feira (5/6). ‘Acho que já podemos cravar que esse especial é algo que dá início ao fim da era Silvio Santos. Do tamanho da magnitude dele. Essa é a história dele e nada vai apagar, é o legado e a despedida. O ar da melancolia, da saudade é um sinal de que estamos próximos do fim’, disse uma usuária da rede social.





Não tem como negar que Silvio Santos é um dos maiores comunicadores que a TV já teve. Marcou gerações, vidas e seu trabalho reflete até hoje.

Não tem como negar que Silvio Santos é um dos maiores comunicadores que a TV já teve. Marcou gerações, vidas e seu trabalho reflete até hoje.

Talvez as novas gerações não entendam, mas Silvio é história da TV e todos deveriam conhecer pouco.#PSS60Anos







Muitas pessoas elogiaram a entrada de grandes nomes, como Sérgio Mallandro, Eliana, Adriane Galisteu e Luís Ricardo, que fizeram um papel importante tanto no programa quanto para a história da emissora.





Que linda essa entrada e no final todos emocionados #Pss60Anos | #ProgramaSilvioSantos

Olha só que energia dessa EQUIPE MARAVILHOSA E TALENTOSA!!! Equipe que realizou com muito amor esse Especial #Pss60anos para todas as famílias do Brasil , foram 3 meses idealizando desde o esboço até pesquisas de vts roteiros e gravação e o resultado foi extraordinário.

Thanks







Outros internautas se emocionaram com a homenagem feita a Gugu Liberato, que trabalhou no SBT por 28 anos e, durante 19 anos, liderou o programa Domingo Legal, um dos programas de auditório de maior audiência da época. O apresentador morreu devido a um acidente doméstico em 2019





Outras pessoas importantes também foram homenageadas, como Aracy de Almeida, o músico Bira e os comediantes Therry Clotzel e Milton Franceschini.

Quantas perdas de figuras icônicas que ajudaram a fazer a história desses 60 anos de #ProgramaSilvioSantos. #PSS60Anos







Os internautas sentiram falta da participação de Maísa Silva, que iniciou a carreira na emissora enquanto criança e proporcionou, com sua espontaneidade e carisma, momentos de muita diversão a Silvio Santosdurante o programa.