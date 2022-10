'Travessia' estreia na Globo expondo o lado bom e o lado ruim da internet

Chay Suede (Ari), Lucy Alves (Brisa) e Romulo Estrela (Oto) terão vidas entrelaçadas pela tecnologia na trama das 21h (foto: Fábio Rocha/Globo)

Estadão Conteúdo

“Travessia” apresenta exemplos de como o mundo reage aos avanços da tecnologia. Para o bem e o mal. Escrita por Gloria Perez e com direção artística de Mauro Mendonça Filho, a novela das 21h da Globo estreia nesta segunda (10/10) e acompanha a trajetória da batalhadora Brisa (Lucy Alves). A mocinha é vítima de uma “deepfake” – quando alguém usa uma ferramenta de manipulação de imagem e troca um rosto.









"Brisa é muito resiliente, tem uma força descomunal. Apesar de todos os percalços, se mantém forte. O perfil dela me chamou a atenção por ser essa rocha, uma pessoa inabalável, que segue adiante e enxuga as lágrimas", adianta Lucy.





Antes da confusão, Brisa planeja oficializar o casamento com Ari (Chay Suede). Porém, a cerimônia é adiada devido à investigação do rapaz sobre a construtora de Guerra (Humberto Martins). Ele quer impedir a empresa de derrubar um dos casarões históricos do Maranhão.





Com a demora do pai de Tonho (Vicente Alvite), a heroína resolve ir atrás dele no Rio de Janeiro, mas é surpreendida pelas acusações de ser criminosa. Obrigada a fugir, esbarra com o hacker Oto (Romulo Estrela), enquanto o noivo se encanta por Chiara (Jade Picon), herdeira do homem que deseja destruir o patrimônio histórico maranhense para erguer um shopping.





"Oto é um cara do mundo, nômade, que nunca pensou em instituir uma família e ficar com alguém O que o pega é a possibilidade disso acontecer com a Brisa", entrega Romulo.

A origem do problema de Brisa vem de Portugal. É de lá que o adolescente Rudá (Guilherme Cabral) troca, de brincadeira, o rosto de uma criminosa pelo da mocinha em um vídeo realista.

Tragédia no Guarujá

De acordo com a autora, a história real de Fabiane Maria de Jesus inspirou a trama. Em 2014, a dona de casa morreu depois de ter sido espancada por moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo, que ouviram boatos e a acusaram de sequestrar crianças.





"Foi um caso que me impressionou muito, porque não era nem uma fotografia, apenas um retrato falado. Então, veja o alcance e as consequências que uma 'brincadeira' pode causar. Em uma praça, alguém a reconheceu porque viu a história no Facebook. Aí, passam a falar que tem uma sequestradora. Uma pessoa perdeu a vida", comenta Gloria.

Além dos crimes cibernéticos que o núcleo da delegada Helô (Giovanna Antonelli) abordará, “Travessia” falará do lado mágico da internet, quando ela entra como elemento facilitador na vida das pessoas. Para isso, a trama apresentará ao público o metaverso por meio de projeto da construtora de Guerra, que cria uma realidade virtual.





A novela explora a diversidade do Nordeste com as gravações no Maranhão. "O Maranhão tem cultura diferente. Queremos que o povo maranhense se encontre ali, que seja autêntico. Vamos mostrar diferenças deste Brasil gigante, trazer a magia e conseguir traduzi-la em alguma espécie de novidade", relata Mauro Mendonça Filho.

QUEM É QUEM

Brisa (Lucy Alves)





É uma jovem que cresceu órfã e tirou desta ausência forças para se tornar uma mulher determinada e batalhadora. Ela pulsa a cultura de seu estado: dança em rodas de Tambor de Crioula e se apresenta em grupos de Bumba Meu Boi e batalha o próprio sustento e do filho Tonho (Vicente Alvite).





Ari (Chay Suede)





Filho adorado de dona Núbia (Drica Moraes), Ari se formou em arquitetura e, incentivado por Dante (Marcos Caruso), seu professor, se dedica à defesa do patrimônio histórico maranhense. Está de casamento marcado com Brisa (Lucy Alves) e é pai de Tonho (Vicente Alvite).





Oto (Romulo Estrela)





É um hacker sem endereço fixo, meio nômade, que está em uma missão secreta em São Luís. Trabalha para Moretti (Rodrigo Lombardi) e se apaixona por Brisa (Lucy Alves)





Chiara (Jade Picon)





É uma menina mimada e manipuladora. Foi criada como filha de Guerra (Humberto Martins), dono da construtora que quer destruir o casarão histórico de São Luís. Na verdade, é fruto da relação de sua mãe Débora (Grazi Massafera) com Moretti (Rodrigo Lombardi).





Guerra (Humberto Martins)





Herdou do pai a construtora que leva o sobrenome da família. Junto com Moretti (Rodrigo Lombardi), seu ex-melhor amigo e sócio, conseguiu dar ao empreendimento ares de um grande negócio Mas a parceria se estremece.





Guida (Alessandra Negrini)





Irmã de Leonor (Vanessa Giácomo) e prima de Helô (Giovanna Antonelli). É uma mulher vibrante e espontânea. Engata e desengata casamentos e teve o filho Rudá (Guilherme Cabral). Está de casamento marcado com Moretti (Rodrigo Lombardi).





Leonor (Vanessa Giácomo)





Sempre admirou a irmã mais velha. Mas seu caminho esteve ligado aos estudos no exterior, onde emendou cursos e especializações.





Helô (Giovanna Antonelli)





Durona e justa, a delegada se especializou em crimes digitais. Está separada de Stênio (Alexandre Nero), mas os dois vivem um jogo de gato e rato.





Stênio (Alexandre Nero)





Advogado, ex-marido de Helô (Giovanna Antonelli), enquanto ela defende inocentes, ele advoga a favor dos culpados. Segue investindo em uma aproximaçãocom a ex-mulher.





Creusa (Luci Pereira)





Madrinha de Brisa (Lucy Alves), volta para o Rio de Janeiro para trabalhar novamente com Helô (Giovanna Antonelli). Quer muito ajudar na reconciliação do casamento dos patrões.





Laís (Indira Nascimento)





Advogada, é sócia e braço direito de Stênio (Alexandre Nero). Casada com Monteiro (Ailton Graça) e mãe de Theo (Ricardo Silva) e Isa (Duda Santos), mas observa o crescimento dos dois por causa do trabalho.