José Leôncio, o novo Velho do Rio, assume a missão de cuidar do Pantanal

José Leôncio, o novo Velho do Rio, só aparece para os netos, a quem conta histórias da mulher que vira onça (foto: Globo/reprodução)

Matheus Hermógenes*



Todo mundo já sabia que José Leôncio (Marcos Palmeira) morreria no último capítulo de 'Pantanal", que chegou ao fim nesta sexta-feira (7/10), depois de conquistar o Brasil. Foi assim na versão original, exibida pela Rede Manchete em 1990. Mas foi bonito ver o espírito do fazendeiro honrar a tradição, tornando-se o guardião do Pantanal no lugar do pai, Joventino, o Velho do Rio (Osmar Prado).



Joventino e José Leôncio se encontram, o patriarca diz ao filho que está cansado, passa a missão para ele. "Cuida bem da tua comitiva", recomenda, antes de desaparecer nas águas do rio. Leôncio resgata o chapéu do pai e o coloca na cabeça. Morreu do coração, deixou a viúva Filó (Dira Paes), que liderou o funeral do marido. Os três filhos, Jove (Jesuíta Barbosa), Tadeu (José Loreto) e José Lucas (Irandhir Santos), tocaram berrante para se despedir do pai.



Passa o tempo, os filhos de Jove e José Lucas perguntam a Filó se podem brincar com o Velho do Rio. O avô Jose Leôncio só aparece para as crianças. Conversa com a menina e o menino, conta para eles a história da moça que vira onça. Resta a Filó lamentar que o marido só apareça para os netos.



No "final família" – é bom lembrar que Bruno Luperi, autor do remake, é neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira "Pantanal" –, as belas cenas rodadas em uma das regiões mais bonitas do país foram também protagonistas. E cabe agora ao novo Velho do Rio tomar conta do Pantanal, que, na vida real, enfrenta a ameaça da destruição, assim como a Amazônia.



O remake de "Pantanal" dialogou, e bem, com o século 21. Aliás, as manchetes da vida real acabam de mostrar que a área desmatada na Amazônia, neste mês de setembro, foi a maior da série histórica iniciada em 2015, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área destruída somou 1.455 quilômetros quadrados, acima do recorde anterior, de setembro de 2019, 1.454 quilômetros quadrados. Maior do que a cidade do Rio de Janeiro.

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria