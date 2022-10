Surpresa!!! Beijo gay no último capítulo de 'Pantanal'

Peões se beijam no remake de 'Pantanal' (foto: Globo/reprodução)

Matheus Hermógenes*



Por esta ninguém esperava. Zaquieu e Zoinho se beijaram na boca no casório triplo na fazenda de José Leôncio, no último capítulo de 'Pantanal", nesta sexta-feira (7/10). Os peões suprreenderam meio mundo na festa do casamento do Rei do Gado com Filó, Irma e Zé Lucas e Tadeu com Zefa.

Os dois rapazes, literalmente, roubaram a cena e a festa! O beijo não fez parte(nem de longe) da primeira versão da novela, exibida em 1990 pela Rede Manchete.

E teve cantoria, claro. Sérgio Reis, Almir Sater e Guito se juntaram para cantar "Chalana". E Zuleica (Aline Borges), viúva do vilão Tenório (Murilo Benício), convidou o bonitão Eugênio (Almir Sater) para dançar.



E todo mundo fez as pazes: Guta e Alcides, Maria Bruaca e Zaquieu, Bruaca com Zuleica.