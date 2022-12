Regina Casé: 'A Zoé diz o contrário do que eu penso, prego e luto'

Zoé (Regina Casé ) e Humberto ( Fabio Assunção) são amantes e estão envolvidos com tráfico humano (foto: Estevam Avellar/Globo)

Para Regina Casé, “Todas as flores” marca uma brusca mudança em sua carreira. Na novela do Globoplay, a atriz e apresentadora interpreta pela primeira vez uma vilã. E ambiciosa, é bom ressaltar. Para Regina Casé, “Todas as flores” marca uma brusca mudança em sua carreira. Na novela do Globoplay, a atriz e apresentadora interpreta pela primeira vez uma vilã. E ambiciosa, é bom ressaltar.





"Nunca tinha feito uma personagem rica. A sensação que eu tenho é de que ela merecia um flashback a cada capítulo. É alguém que se prostituiu, teve uma história com Rivaldo (Chico Diaz) e Humberto (Fabio Assunção). Quando encontrou a filha Maíra (Sophie Charlotte) pela primeira vez, era para salvar a vida da caçula Vanessa (Letícia Colin)", lembra.

''Foi uma grande ruptura. Zoé é engraçada, viva e carismática. Uma coisa que não consigo tirar é o humor. Tento colocar esse lado cômico até mesmo nas cenas mais pesadas. Não é só o riso, mas também a graça'' Regina Casé, atriz







Zoé só se importa com dinheiro e passa por cima de qualquer um para isso. A vilã vê Vanessa como oportunidade de colocar as mãos na fortuna de Rafael (Humberto Carrão), só que o ex-noivo da jovem acaba se envolvendo com Maíra. Segundo Regina, a criminosa não conseguiu criar essa relação de mãe e filha com a designer e a trata mais como uma amiga e cúmplice.





O último trabalho de Regina na televisão havia sido “Amor de mãe” (Globo, 2019 a 2021), onde viveu a amorosa dona Lurdes. Em “Todas as flores”, a artista intercala as vilanias de Zoé com momentos de carinho com as duas filhas. De acordo com a atriz, equilibrar essas ações tem sido um grande desafio, porque a traficante não tem limites quando precisa atingir metas.





"Zoé era uma menina de rua que brigava de canivete com os meninos e batia carteira. Ela não tem um repertório grande de afeto, mas também não é uma vilã linear. Quando acaba de fazer uma coisa terrível, em seguida, já faz um bolinho de formigueiro para a filha. A Maíra não sabia que a mãe é ruim e a tratava de forma tão doce, que aquilo a quebrava", reflete.





Zoé não age sozinha. Como cúmplices, a mulher tem o apoio de Humberto, seu amante, e também de Galo (Jackson Antunes), que colabora com o esquema de tráfico humano.

Maldade com humor

Apesar de fazer atrocidades, assim como outras malvadas de João Emanuel Carneiro, a personagem é bem-humorada. Segundo Regina, essa característica tem sido bastante explorada por ela nas cenas. Mas, mesmo assim, não retira o peso das más ações da mãe de Maíra e Vanessa





"A Zoé diz o contrário do que eu penso, prego e luto. Essa é a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Foi uma grande ruptura. A personagem é engraçada, viva e carismática. Uma coisa que não consigo tirar é o humor. Tento colocar esse lado cômico até mesmo nas cenas mais pesadas. Não é só o riso, mas também a graça", relata.

"Ouso dizer que a Vanessa é bem pior do que a Zoé. O encontro dela com Maíra é impactante Aos poucos, isso vai humanizando essa vilã, que leva um susto por sentir amor e carinho pela filha, pois a outra só briga com ela. Zoé nem sabia que esses sentimentos existiam. Sei que é impossível defendê-la, que os atos não são justificáveis. Ela não faz maldades por vingança nem é psicopata, só quer grana", ressalta.