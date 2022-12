Atrações do SBT fazem a festa do público na CCXP, em São Paulo

Chuck e a apresentadora Patricia Abravanel no estande do SBT (foto: Gabriel Cardoso/SBT)





O SBT, mais uma vez, tem presença marcante na Comic-Con Experience (CCXP), o maior e mais tradicional festival de cultura pop do Brasil, que termina neste domingo (4/12), em São Paulo.





Também é possível percorrer diversas áreas de exposições com cenários icônicos do “Programa Silvio Santos”, entre eles o elevador da Menina Fantasma, o carro ECTO 1 de Ghostbuster e o do ponto de ônibus.

Menina Fantasma "recepciona" Patricia Abravanel na CCXP 2022 (foto: Gabriel Cardoso/SBT)





A grande atração deste ano é a venda do “Buddi – Ritmo de festa”, boneco inspirado no camundongo mais famoso do mundo, o Mickey, em coleção exclusiva, numerada, disponibilizada pelo SBT apenas na CCXP.

O ratinho leva a assinatura do artista plástico Thiago Rosinhole.





No estande de 360 metros quadrados da emissora, visitantes também encontram área dedicada ao quadro “Câmeras escondidas”, onde ocorrem simulações e experiências de pegadinhas famosas como “A maldição de Chuck”, “Invasão alienígena” e “Quarto do terror”.





Já o Palco SBT Games está repleto de atrações com diversos convidados e artistas da casa. Hoje será a vez de Nadja Haddad e da chef Beca Milano passarem pelo estande, a partir das 16h, além de Alexandre Porpetone e Helen Ganzarolli.





Quem visita o estande do SBT pode tirar fotos com os personagens, com destaque para Brinquedo Assassino, Menina Fantasma, Ivo Holanda e a turma do Picapau Amarelo.