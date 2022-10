Enrique Diaz faz sucesso como Timbó

Estadão Conteúdo

Timbó (Enrique Diaz) contracena com a protagonista Candoca (Isadora Cruz) em "Mar do sertão"

Enrique Diaz vive o divertido Timbó em “Mar do sertão”, novela das 18h da Globo. A família do amigo de Zé Paulino (Sergio Guizé) é sobrevivente da seca, que condena o povo da região há gerações. Apesar das dificuldades, o marido de Tereza (Clarissa Pinheiro) sempre foi esperto e leva a rotina com criatividade. Por conta de um golpe de sorte, o analfabeto verá uma transformação em sua vida e enriquecerá.









No início da trama, Timbó, sua esposa e os filhos Mirinho (Lucas Galvino), Rosinha (Sara Vidal) e Joca (Miguel Venerabile) sofreram com a insegurança alimentar, sem saber o que teriam para comer no dia seguinte. Contudo, ainda eram capazes de dividir o pouco que possuíam com quem precisasse.





As divergências familiares começam quando Timbó encontra petróleo em suas terras. Deslumbrado com a nova situação financeira, ele passará a esbanjar o dinheiro que, antes, faltava até para o sustento da casa. Então, o nordestino se torna alvo do oportunista Vespertino (Thardelly Lima), que quer tirar vantagens dele. "A novela faz a gente se reconhecer nesse lugar de esperança de um país melhor", relata.