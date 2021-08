Luísa (Mariana Ximenes), a condessa de Barral, tem boa relação com os escravos. No engenho dela, todos os negros são alforriados (foto: Paulo Belote/globo)

A força e a delicadeza de Luísa, a condessa de Barral, encantaram Mariana Ximenes. Intérprete da nobre em "Nos tempos do imperador", novela das 18h da Globo, a atriz quis saber cada detalhe envolvendo a preceptora das princesas Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso) e Leopoldina (Melissa Nóbrega/Bruna Griphao).





A personagem, mulher moderna e empoderada que foi educada na Europa, conquista o imperador do Brasil, dom Pedro II (Selton Mello).









Na trama, dom Pedro II logo demonstra interesse pela condessa, o que incomoda sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella). De acordo com Mariana, por ter bom caráter, Luísa chega a sentir culpa ao se tornar amante dele. Apesar de ser casada com Eugênio (Thierry Tremouroux) e mãe de Dominique (Thor Becker), o sentimento entre ela e o imperador do Brasil ultrapassa os obstáculos.





"Ela tem esse romance controverso com dom Pedro II, mas possui ética, ensina tudo para as princesas. A condessa de Barral sofre com essa relação e existe um conflito por ter muito respeito pela figura da imperatriz Teresa Cristina. Ao mesmo tempo, Luísa vive uma paixão avassaladora", conta.





Abolicionista, foi ela quem deu uma nova identidade a Jorge (Michel Gomes), que passa a se chamar Samuel e deixa a vida de escravo para trás.





Luísa também é responsável por apresentar Pilar (Gabriela Medvedovski) e o ex-escravo a dom Pedro II. Esse encontro será decisivo, pois ele lutará para ajudar o casal

"A condessa de Barral tem uma relação bonita com os escravos. No engenho dela, todos os negros são livres. Ela é porta-voz desse movimento", declara.





“Nos tempos do imperador” começou a ser gravada no início de 2020, mas, devido à pandemia, a Globo foi obrigada a paralisá-la em março. A novela só voltou a ser filmada em novembro e já estreou com boa parte dos capítulos prontos. Analisando sua jornada de trabalho, Mariana diz que o mais complexo foi mudar de figurino, por se tratar de um folhetim de época.





FIGURINO

Em um único dia, ela chegou a ter nada menos de 14 trocas de roupas, sem contar a sensação de desconforto ao vestir algumas delas.





Mesmo assim, a atriz assegura que encara a experiência de forma bem-humorada. Até ganhou apelido de Selton Mello.





"A condessa usa muito verde, e o Selton me chama de 'Periquita' nos bastidores (risos). O meu figurino é rico em detalhes. A personagem é cheia de inspirações, já viajou o mundo. Beth (Filipecki, figurinista) trouxe essas referências para o que ela veste", revela.