Dalton Vigh é rigoroso crítico do próprio trabalho nos palcos e na TV

Dalton Vigh brinca ao participar do 'PoliCast', transmitido às terças-feiras (foto: Rogério Pallatta/SBT )

Dalton Vigh, que atualmente vive Otto em “Poliana moça”, exibida no SBT/Alterosa, fez importantes revelações ao “PoliCast”, podcast da trama infantojuvenil da emissora de Silvio Santos, disponibilizado no canal da novela no YouTube e nas plataformas de áudio, às terças, às 21h30.

Dalton revela que começou a atuar tarde, aos 30 anos. Fez peças e gravou diversas novelas. Ele comenta sobre o tempo em que está interpretando o personagem Otto, a sensação de olhar para trás e observar outros trabalhos.

“A gente já está há tanto tempo (em 'Poliana')... Comecei a gravar em 2017, a gente ficou parado um tempinho na pandemia, mas é um bom tempo. Eu tenho boas lembranças. Tenho memória de todas as novelas que já fiz. Estavam reprisando algumas novelas um tempo atrás, e sempre me perguntavam: ‘Como é se ver lá trás?'. Sempre sou muito crítico ao ver trabalhos que a gente está fazendo no momento. Por exemplo: em ‘Poliana’, fico analisando o que eu poderia fazer melhor”, afirma.

Homem elegante

Em “Poliana moça”, Dalton Vigh dá vida a Otto, reservado, discreto e elegante. Pai de Poliana (Sophia Valverde), é filho de Glória (Clarisse Abujamra), irmão de Roger (Otávio Martins) e Marcelo (Murilo Cezar). Ele decidiu se abrir para a vida sentimental e vai bem. Não é muito romântico, mas tem relacionamento estável com Tânia (Ana Paula Valverde), escritora famosa. Sua empresa está no auge. Destemido e confiante, continua no comando da Onze.

Na viagem que faz com Poliana à sua cidade de origem, revela alguns segredos do Pinóquio (João Pedro Delfino). O acontecimento desencadeia uma série de fatos catastróficos com os quais Otto terá de lidar, como o furto do boneco e os impasses com seu irmão Roger.

Para o intérprete, Otto mudou muito da primeira fase, em “As aventuras de Poliana”, para a novela atual. Principalmente quando descobriu que Poliana era sua filha.

“Me lembro de que em ‘As aventuras de Poliana’ a gente tinha umas discussões, que achava muito legal por sinal, sobre Deus. A Poliana supercrente, com muita fé em Deus, e o Otto supercético, quase ateu. Achava muito interessante abordar isso em uma novela, nunca tinha feito uma cena sobre a existência ou não de Deus. Isso é uma coisa profunda, uma coisa legal de trazer para as pessoas, e cada um formar sua opinião sobre esse assunto tão importante para a gente",comenta.





"Foi uma transformação para o Otto, acho que ele ficou encantado ao ver aquela menina, aquela criança, já com opinião tão madura e formada sobre uma coisa que é tão bonita de acreditar, algo que é maior do que você. Algo que você não enxerga e não vê, mas está lá”, finaliza Vigh.

Muita gente também quer saber como é fazer um personagem durante tanto tempo. “É quase fazer outro personagem, é o mesmo personagem em um outro momento da vida, depois de uma transformação. Para a gente que é ator, é um prato cheio, porque você já tem uma base com o que trabalhar e só vai acrescentando umas mudanças”, responde.