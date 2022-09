Vitória Bohn quer que Lou inspire as mulheres contra abusos

Lou é meia-irmã Pat (Paolla Oliveira) e as duas dublês fazem cenas juntas (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)

Vitoria Bohn acredita que a trama da dançarina Lou em "Cara e coragem" serve de alerta para as mulheres Na novela das 19h da Globo, a filha de Olívia (Paula Braun) terminou o relacionamento abusivo com Renan (Bruno Fagundes) e investe em um novo amor: Rico (André Luiz Frambach). Aos poucos, o rapaz conquista o afeto da meia-irmã de Pat (Paolla Oliveira). Porém, ela ainda pensa no ex-namorado, que é muito manipulador.









Lou sempre fazia as vontades de Renan para evitar brigas. Até mesmo na hora do término, o coreógrafo foi capaz de culpar a dançarina, dizendo que a traiu com Isis (Mika Makino) porque ela o deixou vulnerável, quando decidiu sair da companhia de dança para se tornar dublê. No entanto, a personagem conseguiu, pela primeira vez, ver que a relação não tinha futuro.





"Nunca vivi um relacionamento tóxico. Então, tive de fazer uma pesquisa sobre o assunto para me aprofundar no tema. Conversei com pessoas que já passaram por isso. Como algumas amigas, que puderam me inspirar", relata.





Natural de Novo Hamburgo, a gaúcha sente a responsabilidade de retratar como jovens podem ser acuadas em um namoro. Estreando em novelas, Vitoria conquistou o papel após uma bateria de testes. A artista espera que mulheres aprendam a perceber quando o companheiro age de forma tóxica, tendo o caso de Lou como exemplo.





"Às vezes, a pessoa está tão presa nessa relação abusiva que não vê a possibilidade de viver um novo amor. Essa situação é delicada. Porém, acontece diariamente. E muitas pessoas ainda não sabem identificar. Então, acho importante mostrar na televisão", avalia.







Frio na barriga



Além do drama amoroso, Lou tem uma situação familiar complicada. Criada sozinha por Olívia, a moça não teve um bom convívio com o pai, Joca (Leopoldo Pacheco). Só que o instrutor de tênis se arrependerá de ter escondido a filha bastarda quando ela sofrer um acidente e a traição dele for revelada a todos.





"É a minha primeira novela, uma grande estreia. Dá um frio na barriga. É uma jovem que enfrenta muitos problemas, mas que supera as adversidades com garra e determinação", ressalta Vitoria.