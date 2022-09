Maria Gal: "Gleyce é típica mulher brasileira, forte e corajosa"

Maria Gal participou do 'PoliCast', podcast sobre 'Poliana moça', novela do SBT/Alterosa (foto: Rogério Pallatta/SBT)

Maria Gal é multiartista. A atriz conta que desde pequena fazia balé, mas o encanto pela interpretação surgiu através das aulas de improvisação de teatro. Ela, que também é empresária e apresentadora, revelou segredos e bandeiras no "PoliCast", podcast sobre "Poliana moça", novela do SBT/Alterosa na qual interpreta Gleyce, mulher forte e corajosa, que termina a faculdade, pendura orgulhosamente o seu diploma na parede e lembra que é a primeira mulher da família a se formar.









Durante o bate-papo, disponível no canal da novela do YouTube e nas plataformas de áudio, a atriz Maria Gal fala sobre temas raciais, uma grande bandeira que defende.





Ela tem uma produtora audiovisual, criou, produz e comanda o programa “Preto no branco”, na BandNews. A atração aborda temas como o protagonismo negro, diversidade, inclusão e preconceitos.





“O foco da minha produtora é a gente produzir filmes, séries, conteúdos para as mídias digitais que falem de alguma forma da temática racial, que é a minha pauta, o que acredito, é o meu lema de vida. O 'Preto no branco' surgiu depois do assassinato do George Floyd... Eu entendi que o mundo já estava começando a mudar, as grandes empresas, sobre sua cultura em relação a pauta racial, começar a buscar um entendimento, um letramento sobre isso”, esclarece Maria Gal.





O programa, segundo a atriz e apresentadora, tem o propósito de educar as pessoas, educar a sociedade. “O tema é tabu, um tema que as pessoas não gostam muito de abordar, mas é extremamente necessário para que a gente viva em uma sociedade mais justa, com maior equidade racial.”





“Policast” vai ao ar às terças, após a exibição da novela, no canal de “Poliana moça” no YouTube e nas plataformas de áudio.