Paixão entre Zefa e Tadeu será abalada em 'Pantanal'; moça será assediada

Zefa (Paula Barbosa) vai se desentender com Tadeu (José Loreto) (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)

Após brigar com Tadeu (José Loreto), Zefa (Paula Barbosa) voltará a trabalhar na casa de Tenório (Murilo Benício) em “Pantanal”. Na novela das 21h da Globo, Renato (Gabriel Santana) terá segundas intenções com a personagem e tentará seduzi-la. Como as investidas do rapaz não cessarão, a empregada reagirá ao assédio do filho do patrão.