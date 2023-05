Vittoria Seixas diz que é Julieta na vida real

Vittória Seixas foi a primeira convidada de Nicholas Torres e Ana Zimerman no "Queijo com goiabada", podcast da novela "A infância de Romeu e Julieta" (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

“A infância de Romeu e Julieta”, novela teen que estreou em 8 de maio no SBT/Alterosa e no Prime Video, ganhou seu podcast exclusivo, “Queijo com goiabada”, assim como aconteceu com a antecessora “Poliana moça”. “A infância de Romeu e Julieta”, novela teen que estreou em 8 de maio no SBT/Alterosa e no Prime Video, ganhou seu podcast exclusivo, “Queijo com goiabada”, assim como aconteceu com a antecessora “Poliana moça”.









Na conversa com os apresentadores Ana Zimerman e Nicholas Torres, a atriz mirim falou sobre trabalhar na emissora de Silvio Santos.





“Estou muito feliz de estar aqui. Não tinha caído a ficha para mim. Aí chegou o dia da estreia (da novela) e falei: ‘Caramba, está acontecendo. Estou aqui no SBT’”, comentou ela no papo com Ana e Nicholas.

Acolhimento





Vittória, que é carioca, diz que viver agora em São Paulo não foi difícil, pois está acostumada a mudanças.





Sobre a fama, garantiu que isso nem lhe passa pela cabeça. Revelou também que, geralmente, grava todos os dias e explicou a Ana e Nicholas como passa o tempo livre.





“Gosto de ir ao shopping, ao cinema, conversar com meus amigos, fazemos ligação, até com o pessoal da novela. Gosto de ver séries e filmes também”.

Sonhadora A jovem atriz aponta semelhanças entre ela e sua personagem. “Eu me acho muito parecida com a Julieta. Ela é uma menina muito sonhadora, eu também. A gente é muito alegre. Eu penso muito positivo, que nem a Julieta. E a gente também tem bastante amigos”, afirmou a garota.





Na trama de Iris Abravanel, Julieta mora no Lado Vila, em um sobrado antigo, com os avós maternos e a mãe, Mariana.





A garota, de 13 anos, é conhecida no bairro como a menina aventureira, moleca e descolada que adora andar de skate, além de ser neta do respeitado Hélio.





Os pais de Julieta são separados, mas Daniel se faz presente na vida da filha, como bom amigo e companheiro de aventuras. Os dois, aliás, andam de skate todas as semanas.

Desafios A atriz contou como foram os treinos e preparações para se equilibrar no skate e também comentou os desafios para viver Julieta. “Foi uma dificuldade, mas agora não mais. A maior dificuldade é a construção da personagem, porque ela é muito diferente da Julieta de Shakespeare. Até hoje ela não está 100%, mas a cada dia a gente aprende uma coisa nova, ou um toque. “Então, você fala: ‘Como não pensei nisso antes?’.”





“Queijo com goiabada” vai ao ar às terças-feiras, logo após a exibição da novela no SBT/Alterosa. O papo fica disponível no YouTube da TV ZYN, SBT Vídeos e nas plataformas de áudio.

A atriz elogiou o clima fraterno nos estúdios do SBT. “Fui acolhida por todo mundo – e muito bem. Já fiz amizades”, detalhou. Ao falar sobre o desafio de viver sua primeira protagonista, a garota mantém os pés no chão: “É um grande número de cenas, com mais responsabilidade, mas está dando tudo certo. Estou muito orgulhosa de mim.”