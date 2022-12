Vanessa Giácomo elogia a intensidade de Leonor em 'Travessia'

Leonor (Vanessa Giácomo) está em crise com Caíque (Thiago Fragoso) por ele se assumir assexual (foto: Fábio Rocha/Globo)



Vanessa Giácomo ressalta a intensidade de Leonor em “Travessia”, novela das 21h da Globo. Na trama escrita por Gloria Perez, a personagem brigou com Guida (Alessandra Negrini) ao ser surpreendida pelo casamento da irmã mais velha com o ex-namorado Moretti (Rodrigo Lombardi).

“Leonor é intensa em todos os sentimentos. Traz drama para a novela, mas também tem alegria. Acho que a trama trata de temas importantes e atuais. Há uma geração que sente medo de tudo, por ter a necessidade da aceitação na internet”, comenta.

Caíque explica para Leonor que é assexual. Revela que curte envolvimentos românticos, apesar de não sentir atração sexual. A conversa vem depois de Leonor criar situações para seduzi-lo. Além disso, o instrutor de asa-delta afirma que Rudá aparenta ter a mesma orientação sexual e levanta o debate sobre o tema.

“Você não tem de seguir padrão. Não precisa ser igual a ninguém. O lindo é a diferença e ter a liberdade de ser quem você quiser. Acho que, falando de tudo isso, a novela vai trazer outras questões relevantes”, afirma ela.

Rudá pode reaproximar Leonor de Guida. A relação dele com a mãe ficou ainda mais distante porque o jovem abomina o comportamento do padrasto.





Para viver Leonor, Vanessa assumiu fios curtos por sugestão da equipe de caracterização do folhetim. “Nunca tinha cortado o cabelo tão curto. Tive medo, fiquei pensando se ia ficar bom. A equipe me deu três tipos de cortes mais curtos. Fui cortando aos poucos e acho que tem tudo a ver com a personagem”, afirma.