Fabio Assunção sobre Humberto: 'Ele é um cara perdido'

Humberto (Fabio Assunção) ama Zoé (Regina Casé): relação baseada na dependência (foto: Estevam Avellar/Globo)

O caminho para a possível redenção de Humberto, papel de Fabio Assunção em "Todas as flores", anda cada vez mais difícil. O ator destaca que viveu um turbilhão de emoções na novela do Globoplay e, até hoje, não sabe definir o personagem da obra de João Emanuel Carneiro. Para o intérprete do pai de Rafael (Humberto Carrão), não há esperança, pois o amante de Zoé (Regina Casé) age de forma contraditória.









Humberto convive com a desconfiança de Rafael e descobriu que é pai de Pablo (Caio Castro), segredo guardado por Judite (Mariana Nunes) durante longos anos. Mesmo com essas reviravoltas, o profissional de marketing não muda seu comportamento dúbio e prossegue enganando as pessoas.



Todas as relações dele (Humberto) são comprometidas por não conseguir se libertar. É uma mistura de sentimentos Fabio Assunção, ator





Afetos mal-resolvidos





Em algumas sequências, Humberto conversa com Darci (Xande de Pilares) sobre recuperar afetos perdidos.





O porteiro da Rhodes conhece o chefe desde a Gamboa, região portuária carioca, onde o executivo chegou a viver na rua. Por isso, tenta aconselhá-lo.





“Humberto é meio desesperado. Vai para a Gamboa, tenta se enturmar e não rola. Na casa dele, sente que não faz parte daquele ambiente e vive asfixiado dentro desse sistema. Não é preparado para administrar as coisas, faz péssimas escolhas. A grana é a salvadora da pátria da vida dele, pois sonha em ser bem-sucedido e não tem nada”, comenta o ator.

“Todas as flores” inovou na forma de assistir a novelas, aproximando o formato das séries. São cinco episódios liberados semanalmente no Globoplay. Assim, o público maratona todos de uma vez ou segue o modo tradicional de acompanhar um por dia. Para Fabio, esse fator contribuiu para o sucesso do projeto. A história ganhará espaço na grade da Globo no segundo semestre.





“O que eu acho legal é essa mobilidade de o público poder assistir no Globoplay e na televisão. A sensação que tenho é que você pode ver tudo o que quiser. Estou adorando, porque gera expectativa e as pessoas ficam loucas pela segunda fase. Quando a primeira parou, elas ficaram revoltadas”, conta Fabio.





“Humberto vai rolando um barranco. Teve infância e juventude complicadas e não se livra disso, mas também não se dá bem com Rafael. Todas as relações dele são comprometidas por não conseguir se libertar. É uma mistura de sentimentos”, afirma.