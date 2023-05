'Programa Silvio Santos', no SBT/Alterosa, faz homenagem a Monteiro Lobato

"Programa Silvio Santos" de hoje exibe o inédito "O Picapau Amarelo", no "Câmeras escondidas" (foto: Francisco Cepeda/SBT)

Novidades no "Programa Silvio Santos" deste domingo (30/4), no SBT/Alterosa. Em homenagem a Monteiro Lobato e ao Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril (data em que nasceu o escritor, no ano de 1882), o quadro de sucesso "Câmeras escondidas" vai exibir o episódio "O Picapau Amarelo".









Em “O Picapau Amarelo: Emília substantivo próprio”, crianças vão conhecer o sítio e os personagens. Elas vivem a aventura de descobrir qual das duas é realmente a verdadeira Emília. A ideia surgiu depois de a atriz Linda Inês se destacar substituindo Débora Gomez, então em licença maternidade, na CCXP 2022.





E as novidades não param por aí. Ainda neste domingo, a história de “O Picapau Amarelo: Emília substantivo próprio” será contada no canal da TV ZYN. Na próxima quarta-feira, ela chegará ao canal do YouTube, com Aline Serrano, o making of para revelar toda a produção e os bastidores da atração do SBt





Além de Débora e Linda, o elenco conta com os atores dos episódios anteriores: Marianna Santos (Narizinho), Felipe Lago (Pedrinho), Patricia Mayo (Dona Benta), Bibba Chuqui (Tia Nastácia), Hugo Carvalho (Visconde de Sabugosa) e Adilson de Carvalho (Marquês de Rabicó).





O “Programa Silvio Santos”, com Patricia Abravanel, vai ao ar aos domingos, partir das 20h.