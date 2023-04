Tony Ramos e Gloria Pires repetem dobradinha de sucesso em 'Terra e paixão'

Antônio (Tony Ramos), Irene (Gloria Pires), Petra (Debora Ozório), Daniel (Johnny Massaro) e Caio (Cauã Reymond) formam o clã La Selva, protagonista de "Terra e paixão" (foto: João Miguel Júnior/Globo)

"Terra e paixão", próxima trama das 21h da Globo, vai marcar a quinta vez em que o ator Tony Ramos, de 74 anos, poderá contracenar com a amiga de longa data Gloria Pires, de 59. Isso já havia acontecido nas duas versões do filme "Se eu fosse você" (2006 e 2009), além das novelas "Belíssima" (2005), "Paraíso tropical" (2007) e "Guerra dos sexos" (2012). "Terra e paixão", próxima trama das 21h da Globo, vai marcar a quinta vez em que o ator Tony Ramos, de 74 anos, poderá contracenar com a amiga de longa data Gloria Pires, de 59. Isso já havia acontecido nas duas versões do filme "Se eu fosse você" (2006 e 2009), além das novelas "Belíssima" (2005), "Paraíso tropical" (2007) e "Guerra dos sexos" (2012).





Para Tony, estar mais uma vez com Glória é "um prazer renovado". Já sobre a rotina de ajudar os colegas a darem mais risada nos bastidores, ele conta que procura ser exatamente o oposto de seu personagem, Antônio, um fazendeiro rabugento que não se permite sorrir.





"Essa coisa de levar ao riso no meio das gravações, às vezes tarde da noite, é porque a vida sem humor é um porre de bebida ruim. Mas é importante não confundir com desleixo. Estar de bem com a vida é um congraçamento e nossa profissão depende disso", reforça o ator, que tem mais de 50 novelas no currículo e seis décadas de carreira.

O Tony, além de ser um ator fantástico, é um colega generoso e tem um senso de humor que é uma bênção Gloria Pires, atriz







Na trama de Walcyr Carrasco, Antônio, o pai autoritário de três filhos, é casado com Irene (Gloria Pires), que tenta manipulá-lo em favor dos próprios herdeiros. Antônio quer tomar as terras de Aline (Bárbara Reis), que foram desmembradas da sua propriedade porque nelas havia água.





"Adoro fazer novelas, mas creio que essa seja a que reúne um dos maiores agrupamentos de mistérios para cada personagem que já encontrei", garante Tony.

"A história reflete a ambição desmedida desse homem, o legado que ele quer deixar e os atritos com o filho Caio (Cauã Reymond). Vamos abordar o triângulo mágico que é o amor, a paixão e o suspense", explica o ator.

Essa coisa de levar ao riso no meio das gravações, às vezes tarde da noite, é porque a vida sem humor é um porre de bebida ruim Tony Ramos, ator



Canções refletem o Brasil



Segundo o diretor artístico Luiz Henrique Rios, as músicas que estarão na novela vão compor um retrato eclético do país.

"Parte da trilha é mais interiorana, vamos revisitar clássicos da MPB e do sertanejo, já que há um cenário rural de pano de fundo, mas não será só isso. Teremos outras músicas internacionais com texturas de folk", diz.





De acordo com ele, algumas canções sertanejas mais antigas tiveram de ser regravadas, pois só existiam em registros ao vivo delas. O enredo se passa no Mato Grosso do Sul.





“'Terra e paixão' é uma história linda sobre amor, justiça e a vontade de ter um mundo melhor. É como se fosse uma conversa sobre o Brasil", completa. A novela deve estrear em 8 de maio.