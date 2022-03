Com dilemas da adolescência, 'Poliana moça' estreia dia 21 no SBT/Alterosa

Mais crescidos, Sophia Valverde (Poliana) e Igor Jansen (João) durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (foto: FOTOS: Lourival Ribeiro/SBT )





“As aventuras de Poliana” continua: “Poliana moça”, fase da clássica personagem infantojuvenil de Eleanor H. Porter, estreia no SBT/Alterosa em 21 de março, a partir das 20h30. Adaptada por Iris Abravanel do livro escrito em 1915, a novela retratará os 15 anos da jovem e os dilemas de sua adolescência. A direção-geral de Rica Mantoanelli.









Novela de Iris Abravael ganha novo personagem, Pinóquio, interpretado por João Pedro Delfino e inspirada da marionete de Carlo Collodi

O folhetim produzido pela emissora de Silvio Santos traz de volta os protagonistas Poliana (interpretada por Sophia Valverde) e João (Igor Jansen), agora adolescentes e transformados pelos dois anos de hiato entre as produções. Na coletiva de lançamento da nova novela, realizada de forma híbrida nesta terça-feira (15/3), a atriz conta como evoluiu e cresceu nos quase dois anos de hiato entre as produções e como sua personagem a ajudou em diversos momentos da pandemia. “Tive que jogar o jogo do contente em algumas horas”, revela, se referindo ao modo como Poliana tenta enxergar o lado bom de situações difíceis.





PINÓQUIO





Um dos novos destaques da produção é o personagem Pinóquio, inspirado na famosa marionete criada por Carlo Collodi e interpretado por João Pedro Delfino, que será adicionado à história do folhetim. O jovem ator revelou que a equipe de caracterização demora cerca de duas horas para prepará-lo para a cena e meia hora para descaracterizá-lo.





João Pedro conta que a intenção é criar um Pinóquio totalmente inédito. “É uma responsabilidade muito grande, porque, além de estar em uma novela que faz muito sucesso desde a primeira fase, esse é um personagem muito diferente do que estamos acostumados. Mesmo que ele já exista nos livros, trazemos um Pinóquio completamente diferente”, aponta.





As gravações, que chegaram a ser iniciadas antes da pandemia de COVID-19, precisaram ser interrompidas em março de 2020 e só puderam ser retomadas no segundo semestre do ano passado. O diretor artístico Fernando Pelegio explica a demora na retomada das gravações. “Nós temos responsabilidades. Dona Iris (Abravanel) sempre fala isso: 'Não estamos apenas formando atores mirins, estamos formando seres humanos'. Temos que ter todo o cuidado, trabalhamos com crianças”, afirma.





A espera da chegada da vacinação para crianças e adolescentes foi destacada pelo diretor como uma das principais razões para o atraso das gravações. Pelegio ainda afirma que o hiato foi benéfico para tanto para o elenco (mirim e adulto) quanto para a produção. No entanto, algumas mudanças precisaram ser feitas no roteiro, o que, segundo Iris Abravanel, não compromete a essência da obra. “Não podíamos deixar de falar o que aconteceu (com esse vírus, com a COVID), então tivemos que mudar algumas coisas”, revela a autora.





RECOMEÇO





Em “Poliana moça”, a história recomeça pouco antes do aniversário de 15 anos da protagonista. Otto (Dalton Vigh), pai de adolescente, leva a filha à pequena cidade no interior de São Paulo (São Bento do Sapucaí), onde o avô dela montou sua primeira oficina de brinquedos artesanais. Otto revela que no local foi criado o boneco (Pinóquio), que serviu de inspiração e base para desenvolver Ester, a androide.





Por causa do episódio traumático em que Poliana foi empurrada por Ester e quase ficou paraplégica, o pai não quer tocar mais nesse passado, mas, mesmo assim, a jovem quer saber mais sobre a história do boneco e, então, Otto revela o avô da adolescente era conhecido como Gepeto, porque seu maior projeto era um grande boneco articulado de madeira. O pai também revela que o brinquedo está guardado até hoje numa das gavetas camufladas de seu laboratório na mansão, mas o mantém desligado por questões de segurança.





ELENCO





Além dos protagonistas Sophia Valverde e Igor Jansen, o elenco conta com retorno de Duda Pimenta (Kessya), Enzo Krieger (Luigi), Davi Campolongo (Bento), Lucas Burgatti (Éric), Isabella Moreira (Raquel), Vincenzo Richy (Vini), Flavia Pavanelli (Brenda), Pedro Lemos (Waldisney/Rato), Gabriela Saadi (Violeta), Rafaela Ferreira (Nanci) e Vítor Britto (Jeff), bem como o clubinho MaGaBeLo, Pietra Quintela (Lorena), Theo Medon (Mário) e os gêmeos Vinícius Siqueira (Benício) e Kauan Siqueira (Gael).





O núcleo adulto traz: Dalton Vigh (Otto), Thaís Melchior (que substitui Milena Toscano como a Tia Luisa), Murilo Cezar (Marcelo), Otávio Martins (Roger), Myrian Rios (Ruth Goulart), Clarisse Abujamra (Glória), Lilian Blanc (Branca), Marat Descartes (Durval), Maria Gal (Gleyce), Letícia Cannavale (Cláudia), Jitman Vibranovski (Antônio) e Eliana de Souza (Helô).





NETFLIX





Larissa Manoela (que interpretava Mirela) e João Guilherme (Luca Tuber) não retornam para a sequência: a atriz não renovou seu contato com o SBT e, agora, protagoniza a novela “Além da ilusão”, da Globo. Já o ator será substituído por Giovanni de Lorenzi.





A primeira fase da novela, que abordou o universo das crianças e a infância de Poliana, foi ao ar de 2018 a 2020 no SBT/Alterosa, e está atualmente disponível no catálogo da Netflix no Brasil e em Portugal, com seus 563 capítulos.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro