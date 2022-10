'Todas as flores' estreia na quarta, com Sophie Charlotte como a cega Maíra

Maíra (Sophie Charlotte), rejeitada pela mãe ao nascer, pode salvar a vida da irmã, Vanessa (Leticia Colin) (foto: Estevam Avellar/Globo)

Estadão Conteúdo

Elementos como amor, vingança e superação costuram “Todas as flores”, que estreia na próxima quarta-feira (19/10), no Globoplay. Escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araujo, a novela narra a trajetória da jovem cega Maíra (Sophie Charlotte). Criada pelo pai, Rivaldo (Chico Diaz), em Pirenópolis, Goiás, ela sempre acreditou que a mãe, Zoé (Regina Casé), tivesse morrido.









"Rafael tem carinho por Vanessa, pois eles se conhecem há muito tempo. Existe uma dificuldade de se separar. Mas, em algum momento, o personagem consegue, porque o amor por Maíra o arrebata. Ele é enganado pela noiva, que é uma boa vilã, e pelo amante dela, Pablo (Caio Castro). É um mocinho que bate bastante com a cara na parede e tem de tentar se reerguer", conta Humberto Carrão.

Rafael (Humberto Carrão) é enganado pela noiva, não se dá bem com o pai e tem de disputar o poder na empresa da família (foto: Globo/divulgação)





Rafael é fruto do casamento por interesse entre Humberto (Fabio Assunção) e Guiomar (Ana Beatriz Nogueira). Herdeiro da Rhodes & Co. Tailleur, o rapaz é o criador da oficina de avaliação olfativa da empresa, onde conhece Maíra e se encanta por ela. Lá, o ambiente prioriza a acessibilidade, contendo piso tátil, placas informativas e escritas em braille.





O mocinho não tem bom relacionamento com o pai e os dois disputam o comando dos negócios. A situação fica ainda pior quando ele passa a descobrir segredos do passado do gerente de Marketing com Zoé. A vilã compartilha relatos sobre fazer caridade, mas está envolvida em um esquema de tráfico humano.





"Humberto tem muitas contradições. Fica dividido entre o amor que ele sente pelo filho e o desejo de alcançar o poder na empresa. Não é um personagem fácil de explicar. É um sobrevivente, que tenta garantir uma boa vida", adianta Fabio Assunção.

Regina Casé, agora loura, é a vilã Zoé, envolvida com tráfico de órgãos (foto: Paulo Belote/Globo)

Paradoxos humanos



Uma das premissas de “Todas as flores” é destacar o paradoxo entre essência e aparência que ronda os personagens.

Mauritânia (Thalita Carauta) passará por uma grande transformação no decorrer dos capítulos. Há décadas, a filha primogênita de Dona Darcy (Zezeh Barbosa) fez sucesso como estrela do cinema erótico. Porém, quase não consegue mais papéis por causa da idade. Em meio à crise existencial, ela ganha uma herança de Raulzito (Nilton Bicudo).





"Mauritânia começa com uma questão profissional e vive um relacionamento abusivo com Joca (Mumuzinho). Apesar da baixa autoestima, ela é uma mulher que tem sua liberdade sexual e financeira. É bem resolvida com isso, mas existiu um momento de vida em que algo a empurrou para esse contexto", revela Thalita Carauta.





Na trama, algumas transformações não são positivas. Caso do jovem Diego (Nicolas Prattes), de família humilde e que sempre foi trabalhador. O rapaz assume a culpa de um crime que não cometeu. E será induzido pelas falsas promessas do promotor público Luis Felipe Martinez (Cassio Gabus Mendes), que se comprometerá a dar a ele uma boa quantia em dinheiro. Só que o irmão de Guiomar não cumprirá o acordo. Condenado, o garoto busca vingança assim que é libertado.





"Diego será preso e haverá consequências. A família se desfaz e o personagem fica por aí, procurando a mãe e os irmãos, querendo entender tudo que aconteceu e se vingar", relata Nicolas Prattes.