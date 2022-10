O conto de fadas moderno 'A escola do bem e do mal' estreia na Netflix

Sophia Anne Caruso vive Sophie e Sofia Wylie interpreta Agatha, melhores amigas e personagens principais de "A escola do bem e do mal" (foto: Gilles Mingasson/Netflix)

Estadão Conteúdo

Para quem aprecia uma história rocambolesca e cheia de reviravoltas, vale ficar de olho em “A escola do bem e do mal”, que estreia na próxima quarta (19/10) na plataforma Netflix.









As duas são como irmãs, mas extremamente diferentes: Sophie é uma garota romântica, que sonha em deixar sua vida monótona para trás e se tornar uma princesa. Já a rebelde Agatha tem tudo para se transformar em uma bruxa de verdade.





Ambas vivem nos Estados Unidos. Em uma noite de lua cheia, uma poderosa força teletransporta a dupla para a afamada Escola do Bem e do Mal, que forma heróis e vilões.

Nesta realidade paralela, a doce e quase apagada Sophie vai para a Escola do Mal, comandada pela elegante e sarcástica Lady Lesso, papel de Charlize Theron, que atuou em filmes como “O caçador e a rainha do gelo” (2016) e “Atômica” (2017).





Agatha, então, é acolhida na Escola do Bem, supervisionada pela terna e gentil professora Dovey, interpretada por Kerry Washington, que integrou o elenco da série “Escândalos: Os bastidores do poder” (2012-2018). Assim, uma inversão de papéis acontece entre as jovens.





Além de se adaptarem à nova vida nada convencional, elas precisam entender as emoções que as dominam. E ainda lidam com colegas de classe incomuns. Caso, por exemplo, dos filhos da Bruxa Malvada (Freya Parks), do Capitão Gancho (Earl Cave) e do Rei Arthur (Jamie Flatters).

Lenda e beijo

Em meio a esse turbilhão de acontecimentos – narrados, na versão em inglês, por Cate Blanchett –, elas vivenciam cada lenda e história encantada que aparece no, digamos, currículo da escola, cujo ponderado diretor é vivido por Laurence Fishburne (da série “Matrix”.)

Logo que Sophie e Agatha chegam ali, ele alerta sobre o poder de um beijo de amor verdadeiro, capaz de mudar regras e corrigir o destino.





Qual delas buscará esse beijo? Difícil saber. Ainda mais quando a figura maléfica de Rafal (Kit Young), quetem misterioso vínculo com Sophie, aparece e ameaça destruir não apenas a escola, mas o mundo inteiro.





O aclamado autor de livros infantojuvenis Rick Riordan, da série “Percy Jackson e os olimpianos”, disse que “A escola do bem e do mal” "ressignifica o conto de fada e nos faz questionar quem é, de fato, bom, e quem, de fato, é mau".