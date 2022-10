HBO lança na próxima segunda-feira (17/10) a continuação da série 'The vow'

A decisão de Nancy Salzman de se declarar culpada provocou espanto nos seguidores da seita (foto: HBO/divulgação)

Mariana Peixoto

O fim da história é amplamente conhecido. Em outubro de 2020, Keith Raniere recebeu sua sentença: 120 anos de prisão, exatamente o dobro da idade que tinha na época. O fundador e líder da organização NXIVM (Nexium) havia sido condenado por sete crimes, entre eles tráfico sexual, extorsão e conspiração de trabalho forçado e de fraude eletrônica.









O processo foi acompanhado pelo público via cobertura jornalística e também por meio da série “The vow”, que a HBO exibiu entre agosto e outubro de 2020. A primeira parte terminou uma semana antes de a sentença ser proferida em um tribunal do Brooklyn, em Nova York. A partir desta segunda-feira (17/10), a HBO começa a apresentar a segunda parte de “The vow”, com seis novos episódios, divulgados semanalmente.

Falsa autoajuda A ideia é mostrar, sob o olhar de uma lupa, o julgamento de Raniere e de seu círculo íntimo, formado só por mulheres, e os desdobramentos do caso. O primeiro episódio já dá prova disso. Seguindo a linha da primeira fase, “The vow” reúne depoimentos dos fundadores da seita, disfarçada de organização de autoajuda, bem como de apoiadores, desertores, jornalistas, advogados e promotores.





Como conta com o apoio e a participação de vários ex-membros – entre eles destaca-se o diretor Mark Vicente –, “The vow” traz muitas imagens privadas que mostram momentos íntimos da organização. Vemos Raniere, em tempos passados, relaxado ao lado de várias mulheres.





Neste primeiro episódio, também se destaca Nicki Clyne, ex-mulher de Allison Mack, atriz da série de ficção científica “Battlestar Galactica” (2003-2008). Nós a vemos ontem e hoje, ainda apoiando Raniere. Assim como ela, há depoimentos de outras integrantes que continuam ao lado de Raniere, apesar das denúncias e da prisão. Uma delas é Michele Hatchette.





A série mostra algumas dessas personagens fazendo vigílias em frente à prisão em que ele foi encarcerado, bem como conversas telefônicas com Raniere – isto tudo, vale dizer, ocorreu antes da condenação, em junho de 2019. Ele continua a ser tratado como mestre por estas mulheres.





Seu advogado, Marc Agnifilo (que mais tarde deixaria o caso), também tem destaque. Explica sua linha de defesa, tentando mostrar que a NXIVM nunca foi um culto – e vale-se de casos famosos no currículo também sobre abuso sexual, como a absolvição do francês Dominique Strauss-Kahn.

Reviravolta no caso

Defesa e acusado esperavam que o círculo íntimo – a já citada Allison Mack, a herdeira milionária Clare Bronfman e, em especial, Nancy Salzman, cofundadora da NXIVM – se mantivesse fiel. Mas, quando Salzman, para tentar diminuir sua pena, se declara culpada, a situação muda completamente. O documentário acompanha a reação de vários ex-integrantes, impressionados com a decisão, já que ela sempre foi o braço direito de Raniere.





Outras mulheres do círculo íntimo fizeram o mesmo que Salzman, que é claramente o foco do segundo episódio. O primeiro termina com ela, de tornozeleira eletrônica, sentando-se em frente aos documentaristas e sorrindo para as câmeras. A história, pelo jeito, tem ainda muito a revelar, mesmo que a Justiça já tenha feito devidamente a sua parte.





“THE VOW”

• A segunda parte da série documental, com seis episódios, estreia nesta segunda (17/10), às 22h, na HBO e HBO Max. Novos episódios às segundas.