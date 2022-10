O Menino Maluquinho ganha uma série de animação para chamar de sua

Maluquinho se muda para nova cidade, onde 'apronta' e se mete em trapalhadas (foto: Netflix/divulgação)

Em seus 90 anos, que serão completados no próximo dia 24, o cartunista, chargista, escritor e jornalista Ziraldo conviveu por quase metade deles com seu personagem mais conhecido. Criado em 1980, o Menino Maluquinho nasceu, também em outubro, como um livro, um bestseller imediato – os números atuais dão conta de 4 milhões de exemplares vendidos.









Nesta quarta-feira (12/10), Dia das Crianças, o personagem chega às plataformas de streaming A Netflix lança hoje “O Menino Maluquinho”, sua primeira série nacional de animação. É também a primeira iniciativa do gênero do personagem.

Nova vida





Os primeiros episódios buscam dar conta das mudanças na vida do personagem, que tenta se adaptar. Como se trata do Maluquinho, tudo é atrapalhado. Mas, no fim, tudo dá certo.

Na estreia, ele chega à nova escola e provoca confusão quando decide salvar um sapo. Feliz em conseguir realizar seu intento, ele, no entanto, acaba sofrendo quando prejudica a todos – e vai ter que se virar para resolver um problema que envolve os bolinhos mais gostosos do mundo.





O segundo episódio é mais centrado no trio de amigos, que tentam passar sua primeira noite fora de casa dentro de um mercado. Já o terceiro coloca os três e outros colegas, como o pequeno Junim, aprendendo a ter laços de proteção com os mais novos, a partir de um trabalho escolar com os marsupiais.

Criada pela Chatrone, com adaptação de Carina Schulze e Rodrigo Olaio, direção de Beto Gomez e Michele Massagli e música de Antonio Pinto (filho de Ziraldo) e André Abujamra, a série terá 26 episódios – os 12 primeiros estreiam neste Dia das Crianças e os demais no início de 2023.

Livros são reeditados

Editora que publica a obra de Ziraldo, a Melhoramentos está lançando novas edições de dois livros que também fizeram aniversários importantes em 2022.

O primeiro é de “A menina Nina – Duas razões para não chorar” (2002), com posfácio de Nina Amarante, sua primeira neta e inspiração para a narrativa que trata de vida e morte. Completando quatro décadas, “O bichinho da maçã”, sobre as histórias incríveis que um bichinho contava para seus amigos, ganhou reedição com a recuperação digital dos traços de Ziraldo.

“O MENINO MALUQUINHO”

• Série de animação em 26 episódios. Os 12 primeiros estreiam nesta quarta (12/10), na Netflix.

Com episódios curtos, de até 12 minutos, “O Menino Maluquinho” atualiza o personagem. Com os pais recém-separados, Maluquinho chega a uma nova cidade. Tem agora a casa da mãe e a do pai, como também uma nova escola. É ali, tentando se afirmar, que ele se depara com os colegas que rapidamente se tornarão seus melhores amigos: Bocão e Julieta.