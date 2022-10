Cantora Marcela Jardim faz show com entrada franca no Dia das Crianças

Marcela Jardim promete show com repertório autoral, versões piseiro e pop de 'Chicletinho', além de canções de Sandy e Júnior e Lulu Santos (foto: Matheus Romagnoli/divulgação)

A garotada passa o ano inteiro ansiosa por este 12 de outubro, à espera de seu dia, do feriado prolongado na semana dedicada às crianças e, claro, do presente. Marcela Jardim, de 10 anos, está feliz em ser a atração principal da programação especial preparada pela TV Alterosa para comemorar este dia dos baixinhos. Parceria com o Sesc, a festa desta quarta-feira (12/10) ocorrerá no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte.





Palco com mágicos e teatro



“É um presente para mim”, conta Marcela. Fenômeno teen de BH, a cantora diz que preparou com carinho sua apresentação ao vivo. Ela já ultrapassou 500 mil fãs inscritos em seu canal no YouTube.

Apresentadora do programa batizado com seu nome na TV Alterosa, exibido aos sábados, Marcela receberá no palco mágicos, palhaços e o grupo de teatro ligado ao Sesc, a partir das 14h desta quarta-feira.



A estrela mirim estará acompanhada por sua banda e de dançarinas, as marceletes. O repertório terá músicas autorais inéditas, além de canções de Sandy e Júnior, Claudinho e Buchecha e Lulu Santos. Marcela também mostrará as versões piseiro e pop do sucesso “Chicletinho”.



Antes do show, o público poderá se divertir, a partir das 9h, em oficinas gratuitas, exposições e brincadeiras interativas.

Na Feira de Economia Solidária, cerca de 40 artesãos comercializarão seus produtos. A abertura do Dia das Crianças no Parque das Mangabeiras ficará por conta da banda de música da Guarda Municipal.

Brincadeira sonora com Edu

O show da estrela mirim será gravado e exibido no próximo sábado (15/10), durante o “Programa Marcela Jardim”, às 14h, no SBT/Alterosa. Os seguidores da cantora também poderão conferir a apresentação no canal da artista no YouTube.

Edu Pio, professor de violão, guitarra e ukulele, apresentará o espetáculo infantil “Brincadeira sonora”, às 9h50. Indicado nas categorias infantis do Prêmio Profissionais da Música 2022/2023, ele está presente no YouTube com o canal Super Pamp, que traz músicas e animações infantis.



A rua de lazer programada pelo Sesc oferecerá pula-pula, cama elástica, pintura facial, air game, jogos de mesa e espaço kids. Nas oficinas, as crianças vão aprender a preparar salada de fruta, pipoca gourmet e horta vertical. Também conhecerão mais sobre sustentabilidade e formas de proteger o meio ambiente.



A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica apresentará exposição sobre os animais presentes nos parques de BH e sua alimentação. Em uma das brincadeiras educativas, haverá desafio sobre a fauna do Parque das Mangabeiras – participantes vão girar a roleta e responder às perguntas sorteadas.

Dividindo para multiplicar

O Dia da Criança será também oportunidade para conscientizar as crianças sobre a importância de dividir. A festa entrada franca, e as famílias poderão compartilhar alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos em boas condições com outras famílias. O evento é patrocinado pela Belotur.

DIA DAS CRIANÇAS COM MARCELA JARDIM

Nesta quarta-feira (12/10), das 9h às 16h. A cantora faz show às 14h. Parque das Mangabeiras, Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras. Entrada franca. O show será exibido no “Programa Marcela Jardim” que vai ao ar sábado (15/10), às 14h, no SBT/Alterosa.



* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria