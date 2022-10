Dia das Crianças: confira programação cultural em BH neste feriado

Por Mariana Lage*





Oficina para crianças no CCBB Educativo tem entrada franca (foto: Reprodução/CCBB)

O Dia das Crianças é celebrado nesta quarta-feira, 12 de outubro, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Em Belo Horizonte, exibições de filmes, teatro, música, dança, oficinas, saraus e diversas outras atividades gratuitas serão realizadas em diferentes regiões da cidade até domingo (16/10).

No Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH) , na Praça da Liberdade, a programação da Semana das Crianças inclui o Festival de Contação de Histórias e oficinas de arte no CCBB Educativo, além dos espetáculos Nhoque (entrada paga, R$ 30 a inteira).

No Cine Santa Tereza, a programação do Mês das Crianças traz, nesta quarta-feira, 'Lino: uma aventura de sete vidas' e 'Turma da Mônica: Lições'. Na quinta-feira (13), será exibido 'O Menino no Espelho', adaptação da obra de Fernando Sabino. Ingressos gratuitos podem ser retirados na bilheteria ou no site do Cine Santê.

No Parque das Mangabeiras, a programação da quarta-feira inclui uma feira de economia solidária, a Rua de Lazer do SESC e a oficina 'O que os animais do parque comem', além de atrações culturais, palhaços e apresentação musical do grupo Super Pamp, de 9h às 16h.

No Parque Municipal Américo Renné Giannetti, o Dia das Crianças Alvinegro terá um encontro para crianças com mascotes do Galo. No domingo, a Semana da Criança será encerrada com uma edição do 'Concertos no Parque' com trilhas de filmes como Harry Potter e Star Wars.

No Teatro Francisco Nunes, no parque municipal, o espetáculo 'O Patinho Feio', do Ballet Jovem, será apresentado no sábado e no domingo às 11h. Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos.

No Teatro Marília, na Avenida Alfredo Balena, estreia no fim de semana o espetáculo 'A menina cientista e o mistério do urro', do projeto Conexão Galpão, do Galpão Cine Horto. As apresentações são no sábado e domingo, às 16h, com entrada franca mediante retirada no Disk Ingressos.





Uma noite no Museu dos Brinquedos

No Museu dos Brinquedos, no Bairro Funcionários, o espetáculo "Boneca Doralice e sua turma em: uma noite no Museu dos Brinquedos" será realizado na quarta (12), quinta (13) e sexta (14), às 19h30. Os ingressos custam R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira) e são vendidos na Sympla.



A programação normal do museu, que funciona de terça à sábado, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h, segue nesta semana de feriado. No Sábado de Brincadeiras, oficinas, teatrinho e caça ao tesouro são algumas das atividades para os pequenos.



Também está aberta no museu a exposição Desiguais - Seres Únicos e Diversos, tem bonecas e bonecos “fora do padrão”, incluindo cerca de 400 Barbies de diferentes cores, etnias, corpos, idades, culturas e gêneros, propondo uma reflexão sobre diversidade e representatividade.

O tubarão martelo e os habitantes do fundo do mar

Espetáculo "O tubarão martelo" é dirigido por Carlos Magalhães (Magá), conhecido pelo Sítio do Pica Pau Amarelo e TV Globinho (foto: Reprodução)

No Palácio das Artes, o espetáculo musical 'O tubarão martelo e os habitantes do fundo do mar' será apresentado no Grande Teatro nesta quarta-feira, às 16h. No espetáculo, um navegador busca um grande tesouro no oceano mas, conforme conhece os personagens, percebe que a beleza e a riqueza estão nos animais e na vida marinha.

A apresentação dura 50 minutos, com blues, rock, reggae, pop, afoxé e outros ritmos. Parte da renda da bilheteria será doada para a Novo Céu, organização sem fins lucrativos, que realiza acolhimento institucional de crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral.

O musical inclui projeções, em meio a três atores e 10 mascotes: o tubarão martelo, a baleia, as estrelas do mar, os peixinhos, a tartaruga marinha, o siri azul, o golfinho, o peixe-palhaço, o polvo e a lula, além de banda ao vivo e 10 bailarinos.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Palácio e na Eventim. A entrada custa R$ 40 e estudantes e idosos pagam meia (R$ 20). Crianças de colo menores de 2 anos não pagam.

'O tubarão martelo' é uma animação com quase 20 milhões de visualizações no YouTube e será adaptado para o cinema por meio de um edital da Petrobras, com previsão de estreia para o ano que vem.

Museus públicos municipais

No Museu Histórico Abílio Barreto, no Bairro Cidade Jardim, serão realizadas 'oficinas teatrais com a proposta de jogos e brincadeiras, criação de personagens e histórias', na quarta-feira (12), sexta (14) e no domingo (16).

Já o Museu da Moda (MUMO), na Rua da Bahia, oferece uma oficina de 'Origami Fashion' (13) e contação de histórias sobre o universo da moda para o público infantil (15). Na Pampulha, os jardins do paisagista Roberto Burle Marx recebem o Ateliê Aberto para crianças no Museu de Arte da Pampulha (15) e a 'Oficina de Carimbaria Botânica' no Museu Casa Kubitschek (14).

No MIS - Museu da Imagem e do Som, a oficina 'Um dia animado no museu: produção de pixilation no MIS BH' acontece na quarta-feira, na sexta e no domingo.

Praças

O Mini Festival de Teatro Lambe Lambe, do Grupo Girino, acontece na quarta-feira, às 16h, na Praça Ernesto Che Guevara, no Conjunto Taquaril. O evento é gratuito e tem duração de 1h30.

No domingo, a intervenção 'Voos Rasantes - Rabiola Brincando Pela Cidade' será realizada às 15h na Praça Padre Marcelo/Praça do Posto (R. Des. Bráulio, 1.012 - Alto Vera Cruz). O evento é gratuito e tem duração de 2 horas.



A programação completa da Prefeitura de Belo Horizonte está disponível no site do Circuito Municipal de Cultura.

*estagiária com supervisão de Diogo Finelli